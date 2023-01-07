بلدية البيرة تلغي افتتاح مكتب للسفارة الامريكية في مبنى البلدية

وطن: ألغت بلدية البيرة افتتاح مكتب للسفارة الامريكية في البلدية، مؤكدة انها تعمل انسجاما مع القرارت السياسية والوطنية والقانونية بهذا الشأن.

ويأتي هذا الإلغاء بعد نشر وطن مقالا لعضو بلدية البيرة السابق جعفر الطويل بعنوان "أهو الجهل ام عدم الاكتراث ام كلاهما ؟"، حول اعلان بلدية البيرة عن اتفاق مع السفارة الأمريكية في القدس لفتح مكتب خاص لرعاية مصالح المواطنين الامريكيين وتسهيل الاجراءات الخاصة بمعاملاتهم وخدماتهم القنصلية.

وأكدت البلدية في بيان توضيحي نشرته على صفحتها في موقع "فيس بوك" التزامها بالعمل تحت مظلة السلطة الفلسطينية وان عملها خدماتي لا علاقة له بالشؤون السياسية، وأكدت على موقفها الرافض للاحتلال وشرعيته، والتزامها بالقرار الرسمي الفلسطيني والذي يتضمن مقاطعة التعامل مع السفارة الأمريكية بالقدس.

لافتة الى أن هذا الاجراء تم بناء على طلبات عديدة من مواطني مدينة البيرة، اسوة بمجالس بلدية وقروية مجاورة مثل ترمسعيا وديردبوان.

نص البيان كاملا كما نشرته البلدية على صفحتها في موقع "فيس بوك":

عطفا على ما نشر على صفحة بلدية البيرة حول عمل ركن لخدمة مواطني مدينة البيرة حاملي الجنسية الامريكية فان بلدية البيرة توضح للراي العام ما يلي:

1. تؤكد بلدية البيرة ممثلة برئيسها ومجلسها البلدي وطواقمها التنفيذية التزامها بالعمل تحت مظلة السلطة الفلسطينية وان عملها خدماتي لا علاقة له بالشؤون السياسية، كما ونؤكد على موقفنا الرافض للاحتلال وشرعيته كما نؤكد التزامنا بالقرار الرسمي الفلسطيني والذي يتضمن مقاطعة التعامل مع السفارة الأمريكية بالقدس.

2. ان هذا الاجراء تم بناء على طلبات عديدة من مواطني مدينة البيرة، اسوة بمجالس بلدية وقروية مجاورة مثل ترمسعيا وديردبوان.

3. تؤكد بلدية البيرة على الغاء هذا اليوم، وانه لا وجود لمكتب للسفارة في البلدية انسجاما مع القرارت السياسية والوطنية والقانونية بهذا الشأن.

للاطلاع على مقال عضو المجلس البلدي السابق جعفر الطويل "أهو الجهل ام عدم الاكتراث ام كلاهما ؟"