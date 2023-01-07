الاحتلال يلغي تصاريح دخول عزام الاحمد ومحمود العالول وروحي فتوح للداخل المحتل

وطن: قرر وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، اليوم السبت، إلغاء تصاريح دخول ثلاثة مسؤولين كبار في حركة "فتح" إلى الداخل المحتل.

وبحسب موقع "واي نت" العبري، فإن غالانت ألغى تصاريح كل من نائب رئيس حركة فتح محمود العالول ، وعضو اللجنتين ​المركزية لحركة "فتح" ​والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح.

وأشار الموقع إلى أن إلغاء التصاريح يأتي بحجة زيارتهم منزل الأسير المحرر كريم يونس، والذي أفرج عنه هذا الأسبوع بعد سجن استمر 40 عاما.