مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة الزويدين(الكعابنة) شرق يطا

وطن: ‏اندلعت، اليوم السبت، مواجهات بين مواطنين من سكان الزويديين (الكعابنة)مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد وقفة احتجاجية نظمها الاهالي رفضاً لإقامة بؤرة استيطانية في المكان، ومنع المواطنين من التنقل أو استخدام آبار المياه في المنطقة.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو المحامي حسن مليحات في تصريح صحفي، أن أحد المستوطنين نصب كرفانات، وجلب أغناماً وحولها إلى بؤرة استيطانية رعوية بحماية جيش الاحتلال.

وتدخلت قوات الاحتلال لحماية المستوطن، وقمع المواطنين بقنابل الصوت والغاز حيث اندلعت مواجهات أدت لإصابة عدد من المواطنين بينهم الأستاذ يوسف البسايطة مدير مدرسة أم قصة، واعتقال اثنين آخرين.

ومنذ أيام ينظم أهالي المسافر وخاصة عرب الزويدين، احتجاجات على استيلاء مستوطن على المبنى الأردني القديم (المغفر) الذي كان تابعاً للجيش الأردني في منطقة خشم الدرج.

وأكد الأهالي أنهم لن يسمحوا للمستوطنين بالتحكم في حياتهم، وطرد الرعاة ومنعهم من العمل في المنطقة واستخدام آبار المياه.

وأوضح مليحات أن الاحتلال صنف 35 ألف دونم من أراضي المسافر كمساحة إطلاق نار وأصدر قرارات بطرد المواطنين منها، بينما يحاول المستوطنون الاستيلاء على 25 ألف دونم أخرى.

وطالب مليحات بتنسيق الجهود لحماية المسافر، وتعزيز صمود سكانها والحفاظ على هذه المساحات الواسعة من أراضي الضفة،وتوفير الحماية الدوليه لهم .

وشدد على ضرورة أن تضع الحكومة في الضفة على رأس أولوياتها دعم سكان التجمعات البدوية على كل المستويات وخاصة اقتصادياً ومعيشياً.