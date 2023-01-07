مصرع خمسة مهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية

وطن: لقي خمسة مهاجرين مصرعهم وفقد أثر خمسة آخرين بعد غرق قارب كان يقلهم قبالة السواحل التونسية، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وقال النائب العام بالمحكمة الابتدائية في مدينة صفاقس التونسية فوزي المصمودي، إن خفر السواحل التونسي أنقذ نحو عشرين مهاجرا آخرين بعد غرق قارب متهالك قبالة صفاقس، إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية في تونس للمهاجرين الساعين للوصول إلى السواحل الإيطالية.

وأوضح أن 30 مهاجرا من رجال ونساء يبلغ متوسط أعمارهم 25 عاما وينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن القارب قبل غرقه.

ولا تزال عملية البحث عن المفقودين متواصلة. ولم يتوصل التحقيق بعد إلى تحديد نقطة انطلاق القارب، بحسب المصمودي.