أسماء سلامة تكتب لوطن: أربعون

حين تم اعتقاله منذ أربعين عاما كنت ما زلت طفلة، عائدة برفقة عائلتها إلى الوطن من الكويت، واجهت كباقي أشقائي وأنا الثانية في ترتيبهم صعوبة الاندماج في بيئة جديدة، مختلفة عما اعتدنا، وبعد ثمانية وثلاثين عاما نشرت روايتي الأولى"بديا بلدي.. ترنيمة بد"، التي عرضت فيها أجزاء من حياتي وعائلتي، اخترت من الاحداث ما ارتبط بالبيئة والأشخاص والأحداث التي عايشتها في بلدتي، وكانت النتيجه رواية في أربعمائة وثلاثين صفحة. وقد كتبت أن حياة كل منا رواية بحاجة فقط لمن يعيد صياغتها بأسلوب أدبي، يصف الأشخاص والأماكن ويرسم بكتابة التفاصيل لوحات في أذهان القراء .

حين تم الافراج عن الكريم منذ أيام، فرحت لحريته ونهاية أربعين عاما من الأسر، ودعوت بالحرية لبقية الأسرى، ولكن عند التفكير في حياة استمرت أربعة عقود خلف أسوار المعتقلات بات الشعور مختلفا.

حياتنا كأشخاص نعيش حياتنا(الطبيعية)، وحياة الكريم الذي دخل الأسر شابا يافعا وغادره في سن من يسعون للتقاعد.

ماذا لو أمسك كل منا دفترا وقلما، وحاول تدوين ما مر به في أربعة عقود؟ حين اخترت من عقود حياتي دونت كتابا، ولو أضفت المزيد لكانت النتيجة ضعف عدد الأوراق، ولا أشك في نتيجة تدويناتكم، التي قد تفوق ما كتبت من صفحات، ولكن ماذا عن عميدنا الكريم؟

هل سيكتب اعتقلت؟ تنقلت بين سجن كذا وكذا؟ صادفت في الأسرى فلان وفلان؟ هل سيتحدث عن فترة تحقيق؟

ربما عن طبيعة الحياة في المعتقلات، الطعام والخيام والنوم والمرض والزيارات... نعم قرأنا الكثير من أدب خط في السجون، ولكن ما أعنيه هو الحياة الخاصة، وكل ما يصاحبها من تطورات وأحداث، العائلة والاصدقاء، البيت والحي والبلدة والوطن، العمل والسفر.

ليس كغيره من الأسرى الذين تركوا زوجة وأطفالا، يفرحون بلقائهم لحظة الافراج، ويتابعون ولو عن بعد تقدمهم في مراحلهم العمرية، وربما يحتفلون بمولد احفادهم رغم البعد. ليس وحده، فيشاركه في هذا الوضع آخرون، قضوا زهرة شبابهم في السجون ولم يحظوا بفرصة بناء عائلة قبل الاعتقال.

انقطع كريم عن المحيط لعقود، اعتاد نمط حياة أجبر عليه، لم يكن أمامه خيار سوى الصمود، فصمود الأسرى نضال، وتحديهم لسجانيهم انتصار. عمل في صمت ونكران للذات بعيدا عن كل استعراض، لأنه آمن بقضية وأفنى عمره لأجلها.

انتهت فترة الحكم، وها هو يعود مجددا لعالمه الذي غاب عنه أربعين عاما، فبأي عين يراه؟ غادر تاركا خلفه عائلة وخرج يحتضن قبور أفرادها، ربما عايش تقدم اصدقائه وأفراد عائلته في العمر، ولكنه لم يشهد تغير المكان ونمط الحياة، وشتان ما بين اوائل الثمانينيات ووقتنا الحالي. هل بامكانه استيعاب كل هذا؟

ماذا يدور برأسك الآن يا كريم؟ هل استطعت النوم؟ هل استوعبت أنك خارج السجن فعلا؟ هل ستعجبك حياتك الآن؟

كنت بالنسبة لنا عميد الأسرى، نعد الأعوام التي قضيتها في السجون والآن أنت بيننا، كنت وما زلت العميد... وستبقى.

لا اعتقد أن كريم يريد أن تظهر صوره وهو يتناول اول وجبة فطور وأول وجبة من اللحم المشوي، وأن تتبعه الهواتف لتوثق سلوكه الجديد، هو بحاجة لكل مساعدة لاستيعاب هذا التغير في حياته، أن يستطيع التعايش مع الواقع الآن... فما مر به لا يمكن لعقل أن يتصوره، سيكون في حالة استغراب دائم وربما صدمة.

الكل يريد أن يراه ويلتقط الصور التذكارية له، حشود من المهنئين ومحط أنظار الجميع، ولكن.. ماذا يريد كريم؟ وماذا يحتاج؟؟ هذا هو الأهم.

من آمن بقضيته ودفع أربعين عاما من عمره لأجلها، وقال في أول أيام حريته أنه لن يتأخر في دفع اربعين أخرى لأجلها، يحتاج الآن لمساحته الخاصة، أن ينعم بهدوء يمكنه من اعادة ضبط ايقاع حياته، بعيدا عن كل خطب رنانة أو بهرجة مفتعلة.

التلقائية هي المطلوبة لا الافتعال، تلك اليد التي أعدت وجبة الطعام، زيارات الأسرى المحررين الذين قد يكون البعض منهم قاسمه غرفة في أحد المعتقلات، او التقاه صدفة في آخر، الجيل الجديد الذي يذهب للتهنئة بالحرية واستلهام تجربته البطولية.

القلوب التي فرحت والعيون التي دمعت لحريته، ربما تكون زغروده أم فقدت ابنها شهيدا، او ما زال ابنها خلف اسوار المعتقل، تنتظر بلهفة احتضانه، أعظم أثرا في نفس كريم من قصائد نظمت لتلقى أمام عدسات لتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

اتركوا لكريم مساحته، فهو لم يعتد صخب الحياة وأضواء الإعلام..