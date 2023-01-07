قرعة صعبة للريال وسهلة لبرشلونة بثمن نهائي الكأس

وطن: سحبت في العاصمة الإسبانية مدريد مساء السبت قرعة الدور ثمن النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وضمت القرعة 12 فريقًا من دوري الدرجة الأولى، وهم: "أتلتيك بيلباو، وأتلتيكو مدريد، وبرشلونة، وريال بيتيس، وإسبانيول، وريال مايوركا، وأوساسونا، وريال مدريد، وريال سوسيداد، وإشبيلية، وفالنسيا، وفياريال"، بينما تواجد 3 فرق من دوري الدرجة الثانية، وهم: "ديبورتيفو ألافيس، وليفانتي، وسبورتنج خيخون)، وفريق وحيد من الدرجة الثالثة وهو سبتة.

وجاءت المواجهات كالتالي:

برشلونة مع سبتة، وأتلتيكو مدريد مع ليفانتي، وفالنسيا مع سبورتنج خيخون، وإشبيلية مع ديبورتيفو ألافيس، وأوساسونا مع ريال بيتيس، وريال مدريد مع فياريال، وريال مايوركا مع ريال سوسيداد، وأتلتيك بيلباو مع إسبانيول.

وستقام هذه الجولة من مباراة واحدة فقط، في الأيام بين 17، و19 يناير الجاري.