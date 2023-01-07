"المبادرة": عقوبات الاحتلال دليل دامغ على فاشيته و نواياه ضم الضفة الغربية

وطن: أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اتخاذ حكومة الاحتلال سلسلة من الاجراءات العقابية التي تطال الشعب الفلسطيني بكامله و تشكل عدوانا متواصلا عليه سيما و انها تتضمن منع البناء في المناطق المسماة "ج " و هذه الاجراءات الخطيرة و التي يرفضها شعبنا الفلسطيني تمهد الطريق نحو البدء بضم 62%؜ من مساحة الضفة الغربية و الاستيلاء عليها وتنفيذ تطهير عرقي فيها تماشيا مع المخططات الخبيثة التي جاء بها الفاشيون بن غفير و سموترتش .

و أكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في بيان وصل وطن، على أن إقدام حكومة الاحتلال الفاشية العنصرية على فرض هذه العقوبات يتطلب ردا فلسطينيا موحدا و في مقدمته رمي بطاقات "VIP" في وجهها و إلغاء كافة اشكال التنسيق الامني التزاما و تنفيذا لقرارات المجلسين الوطني و المركزي.

و شددت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية على ضرورة الاسراع باستعادة الوحدة و الالتفاف حول برنامج كفاحي و موحد و مقاوم لمواصلة النضال و المقاومة للتصدي لهذه العقوبات الهمجية و بما يضمن إجهاض المخططات العنصرية و وأدها وقطع الطريق على مخططات الاحتلال .

