الأسير المعزول مناضل انفيعات مضرب عن الطعام لليوم السادس

وطن: أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن الأسير المعزول مناضل يعقوب عبد الجبار انفيعات (28 عامًا) من بلدة يعبد بمحافظة جنين، مازال مستمرا في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم السادس على التوالي، للمطالبة بوقف الاستفزازات التي يواجهها من قبل إدارة عزل سجن ايشل وإلغاء العقوبات التعسفية التي فرضتها عليه وإخراجه من قسم العزل إلى الأقسام.

وأفاد الأسير مناضل انفيعات في رسالة وصلت "مهجة القدس" نسخةً عنها، أنه يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ تاريخ 02/01/2023م رفضًا للاستفزازات المستمرة بحقه من قبل إدارة السجن والعقوبة التي فرضتها عليه، المتمثلة في منع الزيارة لمدة شهر ومنع الكانتنية لمدة شهر، وعزل زنازين لمدة أسبوع، وغرامة مالية 200 شيكل، وللمطالبة بإنهاء عزله ونقله إلى الأقسام.

وأوضح الأسير مناضل في رسالته، أن هناك استفزازات وضغوطا عليه من قبل إدارة السجن، كان آخرها الأسبوع الماضي حيث داهمت وحدة القمع وبصحبتهم المسؤول الأمني، وبدا واضحًا دخولهم الهمجي واستفزازهم له، وتجادل معهم فعاقبوه المنع من الزيارة لمدة شهر ومنع الكانتنية لمدة شهر، والعزل بالزنازين لمدة أسبوع وغرامة مالية 200 شيكل، وأبلغهم أنه قرر خوض إضراب مفتوح عن الطعام حتى إزالة العقوبات التي فرضوها بحقه وإنهاء عزله ونقله للأقسام.

جدير بالذكر أن الأسير مناضل انفيعات من بلدة يعبد بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة وولد بتاريخ 03/02/1995م، وهو أعزب، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 11/02/2020م، وسبق وتعرض لعد اعتقالات، على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ونجح الأسير المجاهد مناضل انفيعات بتاريخ 06/09/2021م، برفقة الأسرى أيهم كمامجي، محمود العارضة، محمد عارضة، يعقوب قادري وزكريا زبيدي بانتزاع حريتهم عبر نفق من سجن جلبوع.