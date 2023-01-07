الاحتلال يستهدف الأراضي الزراعية جنوب ووسط القطاع

وطن: استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الأراضي الزراعية جنوب ووسط قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في مواقعها العسكرية شرق القطاع اطلقت النيران والغاز المسيل للدموع صوب أراضي المواطنين شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، وشرق مخيم البريج وسط القطاع، ما أجبر المزارعين على مغادرتها، خشية على حياتهم.

وأضاف، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المدمع صوب مركبة للصرف الصحي شرق بلدة خزاعة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تستهدف بشكل يومي أراضي المواطنين وممتلكاتهم القريبة من السلك الفاصل شرق القطاع لحرمان المزارعين من زراعة أراضيهم، وفلاحتها، والاستفادة منها، لتحصيل لقمة عيشهم.