إصابات خلال مواجهات مع مستوطنين وجنود الاحتلال عقب استيلائهم على اراضي بالخليل

وطن: أصيب شابان، اليوم السبت، بقنابل صوت اطلقها جنود الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت عقب استيلاء أحد المستوطنين على 10 دونمات في بادية يطا جنوب الخليل، كما واعتقلت قوات الاحتلال خلال اثنين من المواطنين ايضا.

وأوضح منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، أن أحد المستوطنين نصب أربعة بيوتا متنقلة "كرفانات" في منطقة زويدن، على مساحة 10 دونما، بالقرب من قرية أم الخير في بادية يطا.

وأشار الجبور إلى أن مواجهات اندلعت عقب عملية الاستيلاء تلك، ما أسفر عن إصابة مواطنين اثنين بقنابل صوت اطلقها عليهما الجنود، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما اصيب العشرات بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وأوضح أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين حسن سويلم البسايطة، وعبد الرحمن البسايطة في محيط المنطقة المستهدفة.

وقال الجبور، إن الاحتلال ومستوطنيه يحاولون الاستيلاء على مزيد من الأراضي في المنطقة الشرقية المطلة على البحر الميت والأغوار، في مسعى لمنعهم من الوصول إلى أكثر من 2000 دونم، بهدف التوسع الاستيطاني.

(المصدر - وفا)