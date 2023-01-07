شركة كهرباء القدس تعلن قطع التيار الكهربائي

وطن: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي اليوم السبت الموافق 7/1/2023 من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، عن المناطق التالية من محافظة أريحا والأغوار: المناطق التالية من مدينة أريحا وتشمل: شركة نخيل فلسطين , المدينة الصناعية كاملة , مصنع الائتلاف (الحديد) , مصنع أبو جوهر للباطون الجاهز , محطة الغاز , شركة بيبسي , مصنع باطون العودة , مصنع باطون الصقور , مصنع طوب أبو الحكم , مصنع هوب للمياه , الإغاثة الزراعية كاملة , مدينة الأمل , نادي الفروسية , آبار أرض حجلة والزور , الزراعون العرب , الضابطة الجمركية ومزارع الدجاج في أرض حجلة والزور , الحسبة الجديدة , شارع الباباي قرب سامي مسلم , الطاقة الشمسية ومحطة تنقية الصرف الصحي , مصنع أبو جرار (تمور فلسطين) حرس الرئيس , حديقة الباباي , فندق القمر , فلل متري رزق , بئر اسعيد وادعيق.

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.