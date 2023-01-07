بالغذاء نتحكم بنزلات البرد

بقلم: يافا الفسفوس- أخصائية تغذية وحمية علاجية

في هذه الأجواء الباردة تزيد احتمالية الإصابة بنزلات البرد أو العدوى التنفسية التي ترجع إلى أكثر من 200 نوع من الفيروسات او البكتيريا، و تصيب الجهاز التنفسي خاصة عند الأطفال لتطلق العنان بعد فترة وجيزة - قد تكون مجرد يوم واحد- لمجموعة من الأعراض المعكرة لصفو الراحة، مثل: التهاب الحلق، و السعال، و آلام العضلات، و الهزل ، و صداع الرأس ، وارتفاع بسيط في درجة حرارة الجسم وغيرها. وهذا بدوره يدخل جودة الحياة في فترة ليست بالهينة، والتي قد تتجاوز الأسبوعين إذا كان المصاب مدخنا" أو حصنه المناعي ضعيف.

أثبتت الدراسات أن التغذية السليمة و النظام الحياتي الصحي يعززان الجهاز المناعي ويساهمان في دعم وظائفه الحيوية لتكون بالشكل الأمثل. و من هنا تكمن ضرورة الاهتمام البالغ في نوعية الطعام المتناول، والحرص على تناول طعام متوازن فيه جميع المجموعات الغذائية من حبوب كاملة، و بروتين، و خضار، و فواكة، ومجموعة الألبان قليلة الدسم للمساهمة الوافرة في الحفاظ على مناعة قوية تجابه الفيروسات وتسرع الشفاء عند الإصابة.

قد يكون أول ما بدر لذهنك عند الحديث عن المناعة هو فيتامين سي وبالأخص مكمل فيتامين سي، لست وحدك فكثير من الأشخاص يلجؤون إلى المكملات الغذائية عند الاصابة أو لدافع الوقاية من حدوث نزلة البرد، إلا أن الأفضل هو التوجه الى المصادر الطبيعية، مثل: الحمضيات، و البندورة، و الفراولة، و البطاطا ، والجوافة، والكيوي، والفليفلة الملونة. تخيل معي أن حبة متوسطة من الفليفلة الحمراء تغطي 169% من الاحتياج اليومي الموصى به لفيتامين سي، بينما حبة برتقالة متوسطة تلبي 92 % من الاحتياج يوميا، حيث يبلغ الاحتياج اليومي 75 ملغم للمرأة يقابلها 90 ملغم للرجل. وبالتالي من الجدير ذكره في هذا السياق أنه لا يلزم بالمطلق التوجه لمكمل فيتامين سي في حضرة وفرة المصادر الطبيعية خاصة الفليفلة الملونة، والتي تجنبنا اضرار المكمل الغذائي المحتملة من غثيان وتشنجات في المعدة، و أحيانا إسهال عند تجاوز 2000 ملغم يوميا.

هناك مجموعة من الأمور ينصح بها لإمكانية مساهمتها في شعورك بالتحسن والعمل على شفائك بأسرع وقت:

● خسارة الدهون الزائدة بشكل صحي و مدروس، والتي تفرز مركبات ضارة تساهم في عمل جو التهابي في داخل الجسم يشكل بيئة خصبة للمرض و يضعف في نفس الوقت الجهاز المناعي.

● الأعشاب و الشوربات الساخنة: تعتبر مرقة الدجاج و شوربات الخضار الغير محتوية على مواد حافظة مثل "الماجي" من أنفع الوسائل التقليدية لراحة المصاب، و تخفيف كل من حدة الأعراض و الاحتقان خاصة لمن يعاني من تراكم المخاط.

● الابتعاد عن السوائل المحتوية على الكافيين خلال هذه الفترة، مثل: النسكافيه، والقهوة، والمشروبات الغازية، حيث أنها تزيد من إدرار البول، وبالتالي فقدان السوائل من الجسم و احتمالية حدوث الجفاف.

● عدم إهمال شرب المياه، حيث أنها مهمة لكفاءة الجهاز المناعي، وتجنب الجفاف، وتقوية الجسم ضد المرض.

● التركيز على الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة المقاومة للمركبات الضارة، مثل: الفواكة والخضارعلى اختلاف أنواعها وتحديدا الخضار الورقية، الأفوكادو، و بذور الكتان، و بذور الشيا، و الشوفان، و الجوز، و الفطر.

● اللجوء إلى الأعشاب المرتبطة بتقوية الجهاز المناعي و استعمالها كبهارات للطبخ او على شكل مشروب ساخن - مع الحذر من المبالغة في تناول مشروبات الأعشاب-، مثل: الزنجبيل، القرفة، البابونج، الهيل.

● استعمال العسل لغناه بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات في الجسم، مع الانتباه لعدم إدراجه للطفل قبل عمر السنة.

تذكر أن جهازك المناعي بحاجة لامداده الدائم بالمغذيات و العناصر الغذائية وبكميات كافية بشكل يومي حتى يستطيع مجابهة كل دخيل ممرض يدخل على الجسم بقوة وكفاءة عالية لحمايتك و إدامة الصحة في أرجاء جسدك .