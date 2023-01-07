الخارجية تدين عزم الاحتلال سحب بطاقة الـ VIP من الوزير المالكي وعضو التنفيذية عمرو

وطن: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اجراءات الاحتلال والعقوبات التي اعلن عنها امس ضد السلطة، والتي تشمل، سحب بطاقات الـ "VIP. " من وزير الخارجيةوالمغتربين د. رياض المالكي وعضو اللجنة التنفيذية لمنطمة التحرير الفلسطينية د. زياد ابوعمرو.

واشارت في بيان الى انه وحسب ادعائهم فانه سيتم ايضا سحبها من الممثل الدائم لدولة فلسطين لدى الامم المتحدة في نيويورك الوزير رياض منصور علما أنه لا يحمل مثل هذه البطاقة.

وقالت: ترى الوزارة ان هذه الاجراءات استعمارية عنصرية بامتياز، وشكل من اشكال ارهاب الدولة المنظم الذي يعبر عن الافلاس السياسي للحكومة الاسرائيلية، والذي يعكس حالة من فقدان التوازن بسبب ازمات الحكومة الإسرائيلية الداخلية، وتعثرها في تسويق نفسها وبرامجها الاستعمارية التوسعية على المستوى الدولي، وفشلها امام قوة الرواية الفلسطينية الحاضرة بقوة على مستوى الامم المتحدة ومؤسساتها، وفشلها الدبلوماسي ايضا امام الانجازات التي تحققها الدبلوماسية الفلسطينية بالمحافل والمحاكم الدولية، دفاعا عن حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وحمايتها من محاولات التصفية والتهميش.

واكدت وزارة الخارجية في بيانها أن "تدابير الاحتلال وعقليته العنصرية لن ترهب شعبنا ولن تثني قيادتنا عن مواصلة حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي بآليات وادوات الشرعية الدولية وقوانينها، بهدف تعميق الجبهة الدولية الضاغطة لانهاء الاحتلال، ووضع حد لافلات اسرائيل كقوة احتلال من المساءلة والمحاسبة والعقاب".

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والادارة الامريكية بسرعة التدخل "لوقف تغول حكومة نتنياهو المتطرفة على شعبنا وحقوقه، وممارسة ضغط حقيقي عليها لوقف تنفيذ برنامجها العدواني وانتهاكاتها للقوانين الدولية واعمالها احادية الجانب وغير القانونية".