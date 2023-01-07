إصابات خلال مواجهات بمخيم العروب واعتقال اربعة مواطنين في يطا

وطن: أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل مخيم العروب، الليلة الماضية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين بمسافر يطا جنوب الخليل.

واطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم في مخيم العروب ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وفي يطا بمحافظة الخليل، اعتقلت ان قوات الاحتلال اعتقلت اربعة مواطنين وهم: هاني محمد ياسر شحدة طه وشريف دنديس وعلاء مسودة وحمزة ابو تركي، بحجة دخولهم منطقة عسكرية مغلقة.

(المصدر- وفا)