سعر عملة إيثيريوم يرتفع فوق 1,260$، وداش تو تريد تمدّد عرض البيع المسبق لتلبية ارتفاع الطلب عليها



كان العام الماضي صعباً على سوق العملات الرقمية، إلا أنّ الآمال تبقى معلَّقة على أن تنقلب الحالة السلبية للسوق في عام 2023، فقد شَهِد هذا العام الجديد أربع شموع يوميّة حتى الآن، ومن الواضح أنّ عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) ستُنهي يومها الرابع أيضاً بشكل إيجابي حسبَ ما تشيرُ إليه شمعة هذا اليوم؛ فبعدَ فشل الإيثيريوم -لفترةٍ طويلة- في اختراق خط مؤشر متوسط الحركة الأسّي لمدة 20 يوماً (EMA20)، تمكّنت هذه العملة اليوم بالفعل من اختراق خط مؤشر متوسط الحركة الأسّي لمدة 50 يوماً (EMA50).

يبلغ سعر عملة إيثيريوم حالياً 1,262$، ما يعني أنّ سعرها ارتفع بنسبةٍ تبلغ 4.5% خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلا أنّ هذا الصعود لم يقتصر فقط على إيثيريوم (Ethereum-ETH)، إذ يبدو أنّ موجة التفاؤل في السوق قد امتدّت إلى عرض البيع المسبق لعملة داش تو تريد (Dash 2 Trade-D2T)، حيث شهد العرض حركة بيعٍ نشطةٍ للعملات المتاحة للشراء وبشكلٍ أسرع من المتوقّع، ما كان ليُؤَدِّي إلى انتهاءِ عرض البيع المسبق قبلَ يومين من الموعدِ المخطّط له، إلا أنّ الطلب الهائل في الأيّام القليلة الماضية دفع المنصّة لتوفير 36 مليون عملة D2T إضافيّة لعرضِ البيع المُسبق، لتكونَ هذه العملات متاحة للشراء خلال فترة العرض وقبل أن يتم إدراج العملة للتداول في منصّات تداول العملات الرقمية.

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يبدو أنّ سوق الكريبتو بدأ يعيش أوقاتاً جيدة، فبعد أن ارتفعَ إجمالي القيمة السوقية لجميعِ العملات الرقمية ببطء في الأيام الأولى من العام، شهدت تداولاتُ اليوم مزيداً من الحركةِ الملحوظة في السوق، حيث بلغت القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية ككلّ 822 مليار دولار حالياً؛ ويبدو أنّ هيمنة الإيثيريوم (Ethereum dominance) على السوق تتسع بشكل كبير، بعد أن وصلت هذه الهيمنةُ نسبةَ 18.8%، وبذلك تصل القيمة الإجمالية للمتداوَل من عملات إيثيريوم (ETH) إلى 154 مليار دولار، ممّا قد يشير إلى أن عملة إيثيريوم قد بدأت بكسب معركتها ضدّ متوسط الحركة الأسّي لمدة 20 يوماً (EMA20)، بعدَ أن فشلت في اختراقِهِ عدّة مرّاتٍ خلال الأيام القليلة الماضية؛ لكنّ المؤشرات الآن تُظهِرُ أنّ بإمكانها أيضاً تجاوزُ متوسط الحركة الأسّي لمدة 50 يوماً (EMA50). وتبدو إمكانية احتفاظ الإيثيريوم بهذا الارتفاع -من عدمه- مسألةً يكشفها مرورُ الوقت، لكن وفي كلّ الأحوال، يبدو الوضع مع بداية العام الجديد متجهاً نحو الصعود بشكلٍ واضح. يُمكننا القولُ أنّ مستوى المقاومة الأقوى التالي الذي سيواجه عملة الإيثيريوم سيكون عند سعر 1,300$، وبعد ذلك عند المستويين السعريين 1,340$ و1,370$ على التوالي، وقد يُخطِئُ البعض ببيع الإيثيريوم عند التراجعات السعرية الصغيرة ظناً منهم أنهم يقومون بالحفاظ على أرباحهم، غيرَ أنّ عملة إيثيريوم -إذا ما حافظت على أدائِها هذا- ستتجاوزُ المستويات السعرية آنفةَ الذكّر بكلِّ سهولة.

زيادة الطلب على عملة داش تو تريد (D2T) تتجاوز المعروض منها قبل إطلاق العملة للتداول أصلاً!

فيما تستعيد عملة إيثيريوم (Ethereum) زخَمها ببطء، يبدو أنّ Dash 2 Trade -في المقابل- تعيش أجمل أيّامها بالنظر إلى الأداء الاستثنائي الذي تقدّمه حالياً، فالإعلان عن إطلاق الإصدار تجريبي (beta) للوحة التحكم -والتي ستدعم المستثمرين بأفكارٍ ومعلومات أولية عن خدمات منصة تنبيهات التداول للعملات الرقمية- جاءَ ليزيد من النجاح الذي يشهده عرض البيع المسبق الخاص بعملة D2T؛ لقد كان من الممكن أن ينتهي البيع المسبق في وقتٍ أبكر ممّا هو مخطّطٌ له، لكن إطلاق النسخة التجريبية أدّى إلى ازدياد الطلب بشكلٍ واضح، فقرَّرَ المطوّرونَ إتاحة 36 مليون عملة إضافية للبيع ضمن عرض البيع المسبق، وذلك قبل إدراج العملة في منصات التداول، بهدفِ تلبية الطلب المرتفع وتمويل المزيدِ من عمليات الإدراج في منصاتٍ أُخرى لتداول العملات الرقمية.

ومن هنا، يجدر بالمستثمرين استغلال فرصة الأيّام القليلة المتبقية للحصول على عملة D2T بسعر ثابت قبل أن يبدأ ارتفاعُ الأسعار المحتمل مع انطلاقِ تداول العملة على العديدِ من المنصات في 11 كانون الثاني/يناير الجاري.

وجاءَ آخرُ تأكيدٍ بخصوص هذه العملة مع إدراجها للتداول على منصة Gate.io في 11 كانون الثاني/يناير، ممّا يعني أنّ D2T ستشهدُ عدّةَ عمليات إدراج على العديد من منصات تداول العملات الرقمية في غضون أسبوع واحدٍ فقط، ويشيرُ هذا إلى احتمالٍ كبير بارتفاع سعرها بشكل واضح خلال الشهر الجاري.

فغالباً ما يُحقّقُ المستثمرون عوائدَ تصل نسبتها إلى عدّة آلافٍ في المئةِ من خلال الاستثمار في عروض البيع المسبق للعملات الناجحة، وبالمثل تمتاز Dash 2 Trade بامتلاكِها لأفضل المتطلبات الأساسية لتقديم أداءٍ قوي مماثل في وقت مبكر من شهر كانون الثاني/يناير؛ فحقيقةُ تجاوزِ هدف البيع المُسبق الذي تمّ تحديده بمبلغٍ مرتفع للغاية (أكثر من 13.4 مليون دولار) بالفعل يُشيرُ إلى زخم الصعود القويِّ الذي تتمتع به Dash 2 Trade.

فضلاً عن ذلك، فاقت الاشتراكات في الإصدار التجريبي للمنصة كلَّ التوقعات، ما يُوضّحُ أنّ داش تو تريد تلبّي تماماً ما يطمح إليه المستثمرون، وأنها لن تفقدَ هذا الزخم والجاذبية بعد انطلاقها؛ فإنْ كنتم لا ترغبون بتفويت الفرصة، سارعوا باستغلال الفترة القصيرة المتبقّية حالياً لإضافة D2T إلى حقائبكم الاستثمارية، وذلك من خلال شرائِها بسعرٍ ثابتٍ ضمن عرض البيع المُسبق قبل البدء بتداول العملة على المنصات، واحجزوا أمكنتكم في هذا المشروع الآن قبل إدراج عملته للتداول.

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تنويه: الاستثمارُ هو نوعٌ من المضاربة، وعند قيامكم بالاستثمار فإنكم تعرّضون أموالكم للخطر.