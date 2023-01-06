الخارجية: اجراءات الاحتلال لن تثني شعبنا وقيادتنا عن الحراك السياسي والقانوني لإنهاء الاحتلال

وطن: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين ما أورده الإعلام العبري بشأن مصادقة الكابينت الإسرائيلي على جملة من الإجراءات والتدابير بحق شعبنا وقيادته، تحت ذريعة التوجه إلى محكمة العدل الدولية.

واعتبرت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، هذه الإجراءات انعكاسا لبرنامج حكومة نتنياهو الاستعماري العنصري ضد شعبنا، وانتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال، وامعانا في التمرد على القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.

وأكدت أن تلك الإجراءات وغيرها لن تثني شعبنا وقيادتنا عن مواصلة النضال والحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني لتوفير الحماية الدولية لشعبنا ولوضع حد لإفلات إسرائيل المستمر من المساءلة والمحاسبة والعقاب، على طريق اجبارها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.

وطالبت الخارجية، الإدارة الأميركية بتدخل جدي وحقيقي لوقف تنفيذ برامج حكومة نتنياهو المعادية لشعبنا وللسلام.