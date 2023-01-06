"كابينت" الاحتلال يقرر فرض "اجراءات" ضد السلطة بعد توجهها لمحكمة العدل الدولية

رام الله - وطن: صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون الأمن القومي (الكابينيت) أمس، الخميس، على فرض اجراءات ضد السلطة الفلسطينية، بزعم الرد على توجه الأخيرة إلى محكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال ، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة.

وادعى البيان أن هذه "العقوبات" كما اسماها هي رد فعل على "قرار الفلسطينيين بخوض حرب سياسية وقضائية ضد إسرائيل. والحكومة الحالية لن تستقبل حرب السلطة الفلسطينية بعناق وسترد عليها كلما استدعى الأمر ذلك".

وبحسب قرار الكابينيت ، فإن الاجراءات التي يفرضها الاحتلال كالتالي:

"تحويل قرابة 139 مليون شيكل من أموال السلطة (الضرائب) إلى المستهدفين من عمليات الفلسطينيين، من أجل تطبيق قرار الحكم في ملف "ليتباك"، الذي يعوض عائلات قتلى المستوطنين الذين قُتلوا في عمليات فلسطينية".

"خصم فوري لدفعات السلطة" إلى الأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء في العام 2022 "وبموجب تقرير جهاز الأمن" .

"تجميد خطط بناء للفلسطينيين في المناطق ج"

"سحب منافع لشخصيات هامة تقود الصراع القضائي السياسي ضد إسرائيل" حسب ما جاء في بيان الاحتلال.

اتخاذ إجراءات ضد منظمات في الضفة الغربية المحتلة تدفع لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال، وبضمنها عمليات سياسية – قضائية ضد الاحتلال تحت غطاء أنشطة إنسانية.