مواجهات واصابات عقب فعاليات ضد الاستيطان في عدة مناطق بالضفة

وطن: اندلعت ظهر اليوم الجمعة مواجهات في عدة مناطق، عقب مسيرات وفعاليات ضد الاستيطان تركزت في محافظتي نابلس وقلقيلية.

وافادت مصادر محلية ان مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدات وقرى بيتا وبيت دجن وقريوت وكفر قدوم بمحافظتي نابلس وقلقيلية، اطلق الجنود خلالها الرصاص المعدني وقنابل الغاز ما اسفر عن اصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

واوضحت ان مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في منطقة جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس، وفي قرية بيت دجن شرق نابلس عقب فعاليات ضد الاستيطان هناك.

وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل بأن مواطنا أصيب بقنبلة غاز بالقدم، وعشرة مواطنين آخرين أصيبوا بالاختناق وجرى تقديم العلاج لهم ميدانيا.

وفي قرية قريوت جنوب شرق نابلس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قرب نبع قريوت، الذي يقتحمه المستوطنون بصورة متكررة في محاولة للسيطرة عليه.

وفي بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، اندلعت مواجهات عقب المسيرة الاسبوعية المناهضة للاستيطان في البلدة.