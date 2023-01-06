شرطة الاحتلال تقر اجراءات ضد جامع السكسك في يافا

وطن: اقرت شرطة تل أبيب اتخاذ اجراءات عملية تصعيدية، ضد جامع السكسك في مدينة يافا، وذلك بزعم ان صوت الأذان في مسجد السكسك، الذي يقع في حي الدرهلي التاريخي العتيق "يزعج السكان".

ويندرج هذا التوجه والمخطط ضمن محاولات الاحتلال طمس المعالم الإسلامية والعربية في المدينة.

وكشفت الشرطة عن نيّتها التصعيد خلال جلسة عقدت في محطة شرطة يافا، أمس الخميس، وجمعت بين قيادة الشرطة ومندوبين من البلدية.

ووفق المعلومات التي وصلت عضو البلدية، عبد أبو شحادة، من مصدر شارك في الجلسة، فإن شرطة الاحتلال تنوي القيام بخطوات عملية تجاه صوت الأذان بادعاء أنه "يزعج" سكان الحي.

وتدعي بلدية تل أبيب أنها تتلقى مئات الشكاوى أسبوعيا من قِبل سكان في حي السكسك في يافا، بادعاء أن صوت الأذان عالٍ، ويسبب إزعاجا لسكان الحي، وعليه فإن الشرطة سوف تتدخل لتتخذ خطوات عملية لم تعلنها بعد.

"إعلان حرب" على مسجد السكسك

وعَدّ نشطاء من مدينة يافا هذا القرار بانه "إعلان حرب" على مسجد السكسك بشكل خاص، وعلى المقدسات العربية الإسلامية في المدينة، مشيرين إلى أن هذا القرار لن يمرّ، وسيشعل الشارع في يافا.

وقال عضو البلدية عبد ابو شحادة بأن "جلسةً عُقدت يوم أمس في شرطة يافا جمعت بين مندوبين من بلدية تل أبيب بخصوص الأذان في مسجد السكسك، بعد شكاوى كثيرة من قبل سكان في الحي"، بحسب مزاعم البلدية.

وأضاف أبو شحادة: "باعتقادي، سيكون هناك تصعيد من قِبل الشرطة في تل أبيب ويافا بخصوص الأذان في مسجد السكسك، فقد فهمت أن الشرطة تواصلت مع قيادات في المسجد خلال جولة أجرتها في الحي، بالقرب من المسجد، بخصوص الأذان".

وتابع: "وصلتني معلومات من مصدر في الجلسة، أن الشرطة سوف تقوم بإجراءات عملية وفق الوسائل المتاحة لها ضد الأذان في المسجد، وهذه الإجراءات يمكنها أن تبدأ بتحرير المخالفات، وإرسال تقارير ضد صوت الأذان، وعليه يمكنهم تهديد مسؤول المسجد إذا لم يقم بخفض صوت الأذان، فسوف يصعّدون".

وبشأن التصعيد المحتمل من قِبل الشرطة، قال أبو شحادة: "في حال أرادت الشرطة التصعيد، يسمح لها القانون تفكيك سماعات المسجد ومصادرتها، أو مصادرة أجهزة تشغيل الصوت".

وختم أبو شحادة كلامه بالقول: "إذا بدأت الشرطة بخطوات عملية ضد المسجد، فلن يكون مجال للصمت في الشارع، وهذه الخطوات بإمكانها إشعال الأجواء في المدينة".

(المصدر- عرب 48)