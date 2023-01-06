بن غفير يزور سجن نفحة للتأكد من شدة الاجراءات المفروضة على الاسرى

وطن: زار ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، الليلة الماضية، سجن نفحة، للتأكد من تشديد الإجراءات المفروضة على الأسرى الفلسطينيين.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن بن غفير قام بزيارة السجن بمشاركة مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية كاتي بيري، وزار برفقتها أجنجة جديدة تم بناؤها لتخصيصها للأسرى الفلسطينيين، بهدف تشديد الإجراءات لمنع تكرار عمليات مماثلة لعملية "نفق الحرية".

وقال بن غفير، إنه زار السجن للتأكد من أن "الإرهابيين" لا يحصلون على ظروف محسنة، وفق وصفه.

جدير بالذكر ان واحدة من خطط الفاشي بن غفير، تتعلق باقرار قانون الاعدام ضد الاسرى.

(المصدر- القدس دوت كوم)