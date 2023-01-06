خالد منصور يكتب.. وهو على كرسيه المتحرك تصدى الحاج سامي صادق لكتيبة من جيش الاحتلال

من يوميات المقاومة الشعبية

رفضا للقرار الإسرائيلي بضم الاغوار تنفيذا لما جاء في صفقة القرن الامريكية .. وفي مواجهة سياسة التطهير العرقي التي يمارسها المحتلون ضد الفلسطينيين سكان الاغوار.. وضد مصادرة الأراضي وتحويل الاف الدونمات في الاغوار الى محميات طبيعية ومناطق عسكرية تمهيدا لتهويدها ومنحها للمستوطنين.. في مواجهة كل ذلك كثفت الهيئات واللجان الوطنية فعاليات المقاومة الشعبية التي تستهدف الاغوار - أحيانا بالوصول الى عمق الاغوار واحيانا أخرى على الحواجز التي تغلق الاغوار ..

وبالتنسيق ما بين القوى والهيئات واللجان الناشطة في المقاومة الشعبية في محافظة طوباس وعلى صعيد الوطن .. تم التحضير لفعالية كبرى تتجه نحو حاجز تياسير يوم 25/2/2018 .. وانطلقت الحشود بواسطة الحافلات والسيارات الخاصة من مركز مدينة طوباس مرورا ببلدة تياسير وقرية العقبة .. حتى وصلت الى مسافة 100 متر من الحاجز العسكري الاحتلالي الرهيب .. الكائن على مدخل معسكرا لجيش الاحتلال.. نزلنا من الحافلات والسيارات وبدانا السير باتجاه الحاجز ونحن نرفع الاعلام الفلسطينية.. وانا اهتف بالشعارات الوطنية ( يفلسطيني الآن الآن .. تحدّا وقاوم لاستيطان.. و .. قولوا قولوا يا احرار .. ما بنتنازل مهما صار .. عن القدس والاغوار .. و .. جوّا الغور مرابطين .. شوكة بحلق المحتلين .. و .. اسمعونا يا جنود .. نهر الأردن النا حدود ) .. وصلنا الى حيث كان جنود الاحتلال يقفون .. وقد اقام المشاركون في البداية الصلاة على بعد امتار من الجنود .. وبعد انتهاء الصلاة اقتربنا حتى لامست صدورنا الاعتدة العسكرية التي يحملها الجنود والمجندات .. الذين استعدوا لمواجهتنا واقاموا حاجزا بأجسادهم لصد تقدمنا .. واذكر انه كان بين المجندات مجندة اثيوبية (من الفلاشا ) .. وكانت قصيرة القامة وتحمل رشاشا قد يكون أطول منها وبيدها قنبلة يدوية .. فاقتربت منها وقلت لها لماذا انت خائفة ومتوترة وتحملين القنبلة بيدك .. نحن لسنا مسلحين .. وضحكت انا وقلت لها طبيعي ان تخافي لأنك مجندة بجيش مجرم ) .. وكان في مقدمتنا المرحوم البطل الحاج سامي صادق رئيس مجلس قروي العقبة .. كان يجلس على كرسيه المتحرك ( وهو من ذوي الإعاقة الحركية بسبب رصاصة من جنود الاحتلال أدت الى اصابته بالشلل في رجليه ) .. تقدم الحاج اكثر وحاول عبور صف الجنود لكنهم منعوه .. فبدأ يخاطبهم بمختلف اللغات ويتهمهم باللصوصية والاجرام .. وثبت بوجههم وكانه اسد ولم يتزحزح رغم تهديد الجنود له .. واشتد العراك والتصادم بالأجساد بيننا وبين الجنود .. واتذكر انني حاولت تجاوز الجنود من الأطراف لكن الجنود لحقو بي واخذو يدفعونني للخلف .. ثم شرع الجنود بأطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز .. فاختنق عدد كبير من المشاركين .. وتحولت الفعالية الى اشتباك قوي .. اذ رد الشباب على رصاص الجنود بإلقاء الحجارة عليهم .. وما زلت اذكر في ذلك اليوم مشاركة المشاركة الواسعة لرفاق الدرب ( عبير الخطيب وجمال جمعة وسهيل السلمان وعبد الله أبو رحمة وعمر عساف ومراد اشتيوي ومحمود صوافطة وصلاح الخواجا وباسل منصور وعمر منصور ومعتز بشارات وسمير صوافطة .. وعدد كبير اخر من المناضلين ) .. كان موقع الفعالية خطر جدا .. اذ انه على مدخل معسكر جيش حربي .. وكذلك كان بعيدا عن قريتي تياسير والعقبة - فلا مكان نحتمي به من الغاز والرصاص فالارض مكشوفة مما سبب لنا تعب شديد .. وأصيب العشرات منا بالاختناق .. ولكن مسعفو الهلال الأحمر والحكومة في طوباس كانوا رائعين جدا .. وعملوا بأقصى قدراتهم ونقلوا المصابين وخاصة الحالات الصعبة الى المستشفى التركي في طوباس .. وكنت انا واحد من اولئك المصابين .. وتم نقلي بسيارة الاسعاف الى المستشفى وهناك اعطوني غاز الاوكسجين .. وحين انتعشت خرجت فورا من المستشفى وعدت لبيتي .

* خالد منصور – عضو المكتب السياسي في حزب الشعب الفلسطيني