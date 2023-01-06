د. عقل أبو قرع يكتب... الواقع الفلسطيني الحالي.. وتضاؤل رأس المال الاجتماعي

أظهرت أحداث أخيرة في بلادنا، سواء ذات البعد الوطني أو الاجتماعي، وسواء حدثت على الصعيد المحلي أو الوطني، ان حالة التضامن والتكاتف والتكتل نحو هدف عام في اطار الثقة وبعيدا عن المصلحة الفردية الضيقة ورغم انطفاء جذوتها خلال السنوات الماضية، الا انها ما زالت موجودة وتنتظر الوضع الملائم لتفعيلها وظهورها بقوة، وهذا الوضع من التضامن والعمل العام العفوي من خلال تكتلات بشرية، بعيدا عن المصلحة الضيقة، هو ما كان متأصلا في الواقع الفلسطيني في نهاية القرن الماضي وقبل ذلك، وهو ما يطلق عليه "رأس المال الاجتماعي"، الذي يعتبر من نقاط القوة التي تملكها المجتمعات، وبالأخص في ظل غياب او ضآلة نقاط قوة اخرى تفتقر اليها المجتمعات، من مصادر اقتصادية أو من غيرها.

وفي الاوضاع الفلسطينية الحالية، وبدون شك أو جدال، هناك حاجة ماسة للتعاضد والتكافل والعمل المشترك، وليس ذلك وحسب، ولكن بناء نوعا من الثقة والشعور بالمصلحة العامة او الجماعية التي افتقدناها وبقوة خلال السنوات الماضية، فالواقع الفلسطيني الحالي المشتت وغير الواضح في كل الجوانب والساحات، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتربويا، والتغيرات التي حدثت خلال السنوات الماضية في المجتمع الفلسطيني، والتحولات في التفكير والثقافة والعلاقات بين الناس وحتى تبدل الاهداف، ادت الى تضاؤل الحالة من التضامن والتعاضد التي اعتدنا عليها في الماضي.

وأدت الى ظهور طبقات أو فئات أو تكتلات ذات نزعات فردية خاصة وسطوتها على المشهد وبقوة، وما الى ذلك من تداعيات وتصدعات وتخبطات، تجعل المواطن الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني بشكل عام، يحن وبشدة الى تلك الايام قبل عشرين عاما أو أكثر، التي كان التعاضد والتكافل والعمل الجماعي والثقة تتجلى بوضوح بين الافراد وفي التجمعات، وبشكل أوضح يحن الى ذلك النوع من الرأسمال النادر الذي يفتقده حاليا، الا وهو رأس المال الاجتماعي.

وقوة رأس المال الاجتماعي، أو مستوى الثقة بين الافراد والتجمعات المختلفة من حكومية أو اهلية أو من غيرها، أو بين التجمعات والتجمعات الاخرى، من أجل المصلحة العامة ، هي من أهم سمات المجتمع الصحي الذي يعمل معا، وبالأخص في أوقات الازمات، وبأنواعها المختلفة، التي تمر بها العديد من المجتمعات ومنها بلادنا، ومثال الصين في نجاحها في احتواء أزمة كورونا حين ظهرت فيها قبل حوالي 3 اعاوم، له دليل قاطع على مدى أهمية وجود الثقة والتزام بين الناس وبين المؤسسات المختلفة، ولمدى أهمية وجود تكافل وتعاضد وعمل جماعي متكامل من أجل النجاح في عبور الازمات.

وفي بلادنا، كان رأس المال الاجتماعي، أو التعاضد في أوجه قوته وتجلياته خلال أزمات أو احداث مر بها مجتمعنا، ومن أهمها الانتفاضة الاولى بكل مراحلها، وكان التعاون والعمل الجماعي، والالتزام وتطبيق الاجراءات والتعليمات في أقوى المستويات، وهذا ربما كان السبب الاهم في تحقيق النتائج والاهداف المتوخاة، ورغم أن قوة هذا الرأسمال قد خبت أو تضاءلت أو حتى اختفت خلال مراحل مختلفة في بلادنا،

ولأسباب مختلفة، وحتى في ظل أزمات وتطورات كبيره، ألا أن الاسس ما زالت موجوده للعودة وبقوه الى استعمال قوة رأسمال الاجتماعي في تجاوز أزمات وتحقيق انجازات، وفي عودة الثقة والتكافل الاجتماعي بين الافراد أو الشرائح المختلفة في المجتمع، وهذا ما نحتاجه وبشدة هذه الايام.

ومع مواصلة انسداد الافاق والتخبط هذه الايام، ومع تراكم الاحباط الذي ينتاب الناس من ما يشاهدوه أو يعايشوه هنا أو هناك، فأن من أهم اسس تخطي الازمات أو المعضلات هو العمل الجماعي من أجل المصلحة العامة، سواء على صعيد التكتلات العامة أو من خلال فئات محددة تتكاتف أو تلتقي من خلال روابط الثقة والشعور العام، مثل فئات الشباب أو النساء أو التجمعات المهنية أو الجغرافية أو ما الى ذلك، حيث تتكتل من أجل العمل معا ولو من خلال مبادرات صغيرة محدده أو لتقديم الدعم خلال الازمات، أملا في تغيير مفاهيم حاليه، أو بالأحرى العودة الى مفاهيم سابقه مشرقة انتجت نتائج ايجابية لصالح المجتمع الفلسطيني، وتم من خلالها تجاوز ازمات كانت أو كادت ان تعصف بنا، وبدون شك ان النجاح في تجاوز الازمات الحالية التي نمر بها لن يكون الا بتعاون الناس معا من أجل المصلحة العامة كما اظهرت احداث خلال الاسابيع الماضية، وفي التزام الناس معا من خلال بناء الثقة، وهذه هي قوة " رأس المال الاجتماعي" التي تسعى اليها العديد من المجتمعات، لكي يكون عضدا ل "رأس المال البشري" الذي نملكه ونفتخر به في بلادنا.