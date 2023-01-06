الكنائس الشرقية تبدأ اليوم احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد

وطن: تبدأ الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي في فلسطين، اليوم الجمعة، احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد، وهي: الروم الأرثوذكس، ومطرانية السريان والأقباط والأحباش الأرثوذكس.

وستكون ساحة المهد مسرحا لذروة الاحتفالات لمتابعة الاحتفال بوصول المواكب الأربعة، بدءا من الساعة الثامنة والنصف لموكب السريان، وبعده الأقباط، وعند الظهيرة موكب بطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفلوس الثالث، ختاما بموكب الأحباش عصرا .

وقال رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا "إن بيت لحم والأرض المقدسة أحوج ما تكون إلى نعمة السلام التي لا تأتي بأي ثمن، فثمنها الأسمى هو العدل، حيث لا يمكن أن يتحقق السلام دون عدل ومحبة بين البشر"، وأعرب عن سعادته بالأجواء العامة التي تمر بها المدينة من مظاهر بهجة وفرح، مؤكدا حرص الجميع على إدخال السعادة إلى قلوب الأطفال وتفويت الفرصة على المحتل للنيل من هذه المناسبة الدينية الوطنية .

وقال الناطق الرسمي باسم بطريركية الروم الأرثوذكسية المقدسية الأب عيسى مصلح إن رسالتهم في هذه المناسبة الدينية الوطنية هي السلام وإحقاق الحق والعدل، "حيث لا يعقل أن نبقى الشعب الوحيد تحت الاحتلال".

ونشرت الشرطة الفلسطينية عناصرها في الشوارع الرئيسية ومفترقات الطرق، وفي محيط ساحة المهد ضمن خطتها المرورية ارتباطا بهذه الاحتفالات.

وأكد مدير عام شرطة محافظة بيت لحم العميد ثابت السعدي أنه منذ مساء أمس تم استنفار كامل لصفوف شرطة المحافظة بكافة إداراتها، ومراكزها، وأقسامها، لتتولى مهمة توفير الأجواء الملائمة احتراما لقدسية هذه المناسبة الدينية الوطنية، وتسهيل وصول حجاج بيت لحم من جهة، وتنظيم حركة المواطنين المعتادة في مدن وبلدات المحافظة من جهة أخرى.

وأشارت الشرطة في خطتها المرورية إلى أنه تم إغلاق جميع المداخل والطرق الفرعية المؤدية إلى ساحة المهد أمام حركة المركبات الخاصة والعمومية باستثناء مركبات الأمن، والمركبات التي تحمل التصاريح الخاصة، ومركبات الإسعاف، والطوارئ، كما ستمنع المركبات بكافة أنواعها من الوقوف على كلا الاتجاهين، من محيط مسجد بلال بن رباح وحتى مفترق محطة الباصات المركزية في منطقة باب الدير، كذلك من مفترق فندق الإنتركونتيننتال، وحتى مفترق الراضي في شارع القدس الخليل على كلا الاتجاهين.