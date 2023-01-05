"عين شبلي".. تعاونية شبابية أٌقيمت لحماية منطقة الاغوار المستهدفة من الاحتلال

وطن: أنشأ مجموعة من الشباب تعاونية في منطقة عين شبلي في الاغوار الشمالية، واطلقو عليها اسم تعاونية عين شبلي نسبة للمكان.

والتعاونية الشبابية أقيمت على حب الأرض وضرورة حمايتها وتحديدا في منطقة الأغوار المستهدفة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه ، وفي الوقت نفسه البحث عن مصدر رزق لهم حيث أن غالبيتهم أسرى محررين وخريجي جامعات عاطلين عن العمل.

بدأ العمل في التعاونية خلال ديسمبر الماضي، عن طريق زراعة 16 دونم في منطقة عين شبلي، وزراعة 12 دونم منها بالقمح، و4 دونم بالبازيلا، بمساهماتهم الشخصية بالإضافة إلى تبرعات من أصدقاء التعاونيات..