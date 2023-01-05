الاحتلال يمدد توقيف أسيرين ويؤجل محاكمة ثالث

وطن: مددت محكمة الاحتلال في معسكر سالم، اليوم الخميس، توقيف أسيرين، وأجلت محاكمة أسير ثالث.

وذكر مدير نادي الأسير الفلسطيني في جنين، ان محكمة سالم مددت توقيف الأسيرين جمال محمد مراعبة حتى تاريخ 12/1/2023، علما انه معتقل منذ تاريخ 21/12/2022، وخالد احمد مراعبة حتى تاريخ 12/1/2023، علما انه معتقل منذ 21/12/2022، وهما من قرية فحمة جنوب جنين، فيما أجلت محاكمة فهد نصري فهد فار من بلدة قباطية حتى تاريخ 8/2/2023 علما انه معتقل بتاريخ 18/11/2022.