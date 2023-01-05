مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث تطورات الأوضاع في القدس

وطن: يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، جلسة مفتوحة لمناقشة التطورات الأخيرة في مدينة القدس، وذلك بعد أن نفّذ وزير الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير اقتحامه الأول للمسجد الأقصى، بعد توليه حقيبة الأمن القومي في حكومة الاحتلال.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الذي دعت إليه الإمارات والصين، لمناقشة اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى، والتي كان آخرها تسلل بن غفير وحشد معه، لساحات الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى، في انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية وتحد لمشاعر المسلمين والمسيحيين.

وأثارت هذه الممارسات موجة استنكار واسعة على المستوى العربي والدولي، حيث تعالت المطالب، بضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني ومقدساته.

ومن المقرر أن يقدم الأمين العام المساعد لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ محمد خالد خياري، إحاطة حول الموضوع خلال هذا الاجتماع الذي يشارك فيه ممثل دولة فلسطين كعضو مراقب.