سلطات الاحتلال تحول عددا من الأسرى للاعتقال الإداري

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، اليوم الخميس ، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حولت الأسرى الوارده اسماؤهم للاعتقال الإداري وهم :

الأسير : محمد مروان دلالشه .

الأسير : محمد معاذ قاسم .

الأسير :خالد عبدالله عوض .

الأسير : محمد عبد المعطي غطاشه .

الاسير :كرم منصور .

الاسير : جهاد ابو حميد .

الاسير : فادي ابو عطيه .

الاسير: عميد ترياكي

الاسير : سامر ابو عياش

وقالت الهيئة إن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتابعت الهيئة أن سلطات الاحتلال وإدارات السجون تتذرع أن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

واعتبرت الهيئة هذا السلوك يدلل على استمرار حكومة الاحتلال في استخدام هذه السياسة المبنية على العقاب الجماعي لعموم الشعب الفلسطيني.