موعد عودة ميسي إلى الملاعب مع سان جرمان

وطن: كشف مدرب باريس سان جرمان الفرنسي، الموعد "المتوقع" لعودة بطل العالم ليونيل ميسي للعب بصفوف فريقه، بعد إنجاز المونديال.

ويأمل مدرب باريس سان جرمان، كريستوف غالتييه، أن يكون الفائز بكأس العالم ليونيل ميسي جاهزا للعب في مباراة بالدوري الفرنسي على أرضه أمام أنجيه الأربعاء المقبل، بتاريخ 11 يناير.

وحصل ميسي على راحة مطولة في وطنه بعد أن قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022 في قطر، وسجل هدفين في نهائي مثير أقيم في الثامن عشر من ديسمبر. وعاد إلى التدريبات مع باريس سان جرمان الأربعاء ونال تكريما من اللاعبين.

قال غالتييه الخميس: "كان (ميسي) سعيدا، وربما تحركت مشاعره قليلا لتلقي هذا الاحتفاء. نحن محظوظون بوجود لاعب مثله".

وأضاف غالتييه أن اللاعب الأرجنتيني الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات غير لائق بدنيا لبدء مباراة يوم الجمعة في كأس فرنسا على ملعب فريق شاتورو الذي يلعب في الدرجة الثالثة.

وتابع: "تدرب ليو أمس واليوم. من الواضح أنه لن يلعب غدا. لقد خاض (بطولة) كأس عالم استثنائية تخللها الكثير من المجهود البدني والتحديات. وبعد مناقشة الأمر معه، نحاول إعداده للمباراة التالية. سوف نرى. نأمل أن يكون جاهزا لمباراة أنجيه".