أ.د. أبو كشك يستقبل رئيس المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية في القدس

وطن: استقبل رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك رئيس المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية في القدس جورج نول والوفد المرافق له، في مكتبه في حرم الجامعة الرئيس، بهدف التعرف على الجامعة وبرامجها المختلفة ومبادراتها البحثية والمجتمعية المتنوعة.

وتحدث أ.د. أبو كشك حول تأسيس الجامعة وكلياتها، ومواقعها ومراكزها المختلفة في مدينة القدس وخارجها، مشيرًا إلى اتفاقيات التعاون البحثية والأكاديمية والمشاريع العلمية المتنوعة التي أبرمتها الجامعة مع العديد من الجامعات والمؤسسات البحثية على المستوى الإقليمي والدولي، التي تأتي في إطار استراتيجية التطوير التي تقوم بها الجامعة على الدوام، إضافة إلى الأنشطة المختلفة التي تقودها الجامعة في مدينة القدس، وتسعى من خلالها إلى المساهمة في التغلب على التحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني في القدس وفلسطين عامة.

وأوضح أ.د. أبو كشك أن جامعة القدس تسعى دائمًا لربط الطلبة والخريجين بسوق العمل عبر شراكاتها الأكاديمية المتنوعة، إلى جانب عملها على بناء بيئة جامعية بحثية تضع البحث العلمي والإبداع والريادة على رأس أولوياتها، من أجل تمكين الشباب الفلسطيني والمقدسي من خلق فرصه وأعماله الخاصة، والنهوض بالواقع المجتمعي.

وأكد أن هناك العديد من قصص النجاح لطلبة الجامعة إضافة للإنجازات العلمية والمجتمعية النوعية نظرًا لشراكات الجامعة، إضافة إلى حاضنات الإبداع التي تهدف الجامعة من خلالها إلى توفير الإمكانيات للطلبة والباحثين لتحويل أفكارهم الريادية إلى مشاريع أعمال تعود بالنفع على المجتمع الفلسطيني برمته، سعيًا إلى التطور والازدهار والاستثمار بالعقول.

بدوره، أبدى جورج نول سعادته لوجوده في جامعة القدس، إذ تمثل هذه الزيارة فرصة غاية في الأهمية للتعرف على الجامعة المقدسية وبرامجها ومشاريعها البحثية المتطورة، كما وأشاد بإنجازات جامعة القدس على جميع الأصعدة، متمنيًا لها المزيد من التقدم والازدهار في المجالات العلمية والبحثية.

وتجول الوفد في أرجاء الجامعة، وتوجه إلى كلية القدس بارد ليلتقي أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والتعرف على برامجها وطبيعة الدراسة فيها، كما وتعرفوا على أعمال مركز التطوير المهني الذي افتتحته الجامعة مؤخرًا، وزاروا حاضنة الأعمال التي أنشأتها الجامعة لتطوير الشباب الفلسطيني.