إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال كفر اللبد شرق طولكرم

وطن: أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة كفر اللبد، شرق طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأنه خلال تجهيز فعاليات البلدة لوقفة مساندة لعميد الأسـرى المناضل كريم يونس الذي أفرج عنه اليوم بعد 40 عاما من الأسر في سجون الاحتلال، كانت مقررة بعد صلاة المغرب، بدعوة من إقليم فتح في كفر اللبد، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

وأضافت أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها على أطراف البلدة، وعلى الطريق الواصل بين قرية شوفة وبلدة كفر اللبد.