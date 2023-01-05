"المجلس الأعلى للإبداع والتميز" يبحث مع سفير اليابان تطوير مشاريع "مشتركة"

وطن: بحث فريق المجلس الأعلى للإبداع والتميز مع سفير اليابان لدى فلسطين تطوير مشاريع الإبداع والشركات الناشئة، إذ تشرف اليابان على مشاريع عدة ضمن المساعدات التي تقدمها للشعب الفلسطيني طوال الأعوام الماضية، بخاصة المتعلقة في البنية التحتية والتنمية والتعليم والزراعة.

وأوضح سفير اليابان لدى فلسطين يؤوشي ناكشما خلال اجتماع عقد في مقر المجلس أمس أن اليابان تحرص دوماً على مساعدة الفلسطينيين بطرق عدة منها التمويل المباشر للمشاريع، أو تأهيلهم من خلال دورات وورش تدريبية متخصصة، أو عبر منح دراسية وتبادل خبرات، تنفذ أحيانا داخل اليابان.

وبين أن عالم الإبداع منوع وضروري لكل دولة، لتظهر مؤسساتها بطريقة مميزة، بخاصة أن المنافسة في هذا المجال أصبح معياراً لكثير من الشعوب المتقدمة، ما يستدعي الإهتمام بحقوق الملكية الفكرية للمبدعين ومشاريعهم وشركاتهم الناشئة، والعمل على تطويرها.

وبين أن اليابان وقعت عقود إيجار في مدينة أريحا، تشمل مشاريع زراعية وصناعية لـ 12 شركة في المرحلة الأولى، توظف عشرات الفلسطينيين، وجاري حالياً استكمال المرحلة الثانية التي تشمل استثمار مساحات شاسعة من الأراضي، ورحب بوضع الأولويات لأي مشاريع مقبلة تخص المجلس الأعلى للإبداع والتميز عبر البرامج التي يقرها مجلس الوزراء.

من جهتها، قالت مديرة البحث والاستكشاف بالمجلس رزان نصر: "إن الشعب الفلسطيني معظمه من شريحة شباب، ما يستدعي وضع برامج وبنية تحتية تراعي طموحاتهم، مشيرةً إلى أن المجلس يستعد لإعلان نتائج مسابقة المسروجي في دورتها الثالثة، إضافة إلى بدء التحضيرات للمنتدى الوطني الثامن، الذي يشارك فيه سنوياً عشرات المبدعين والمتحدثين والعارضين، وكذلك إرسال فريق المجلس قريباً إلى سنغافورة في ورشة تدريبية تستغرق أسبوعين، ومواصلة تأسيس فرع المجلس بالخارج.

ولفتت إلى أن المجلس أنشأ قاعدة بيانات للمبدعين تحتوي على شبكة تضم 2500 مبدعاً، كما استقبل منذ انشائه قبل عشرة أعوام، 1200 مشروعاً إبداعياً، احتضن منها 92 مشروعاً.

بدوره، قال رئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز م. عدنان سمارة: "إن الأمل دوماً يحدونا في اليابان وبرامجها المساندة لشعبنا، وعرض فكرة تأسيس مجمع الإبداع والتميز في منطقة سردا الذي يكون إضافة نوعية وعلامة فارقة للابداع في فلسطين".

وبين أن المجمع الذي يضم أقسام منوعة منها مراكز أبحاث متخصصة بالتكنولوجيا الحديثة مثل النانو تكنولوجي والليزر، إضافة إلى واحة الإبداع والريادة، تم الانتهاء من مرحلة تصميمه، يعول عليه أن يكون مرجعاً لكل الجامعات ومراكز الأبحاث الفلسطينية، إذ حرص المجلس على عدم تكرار ما هو متاح في جامعات الفلسطينية.

وأضاف: "رسالتنا الترحيب واحتضان المبدعين من أصحاب الشركات الناشئة بخاصة في المجالات العلمية والتقنية والزراعية"، مبيناً أن المجلس يضم مجلس إدارة مكون من 47 عضواً من رؤساء الجامعات ورجال الأعمال، إضافة إلى شراكات مع 27 مؤسسة دولية إبداعية".