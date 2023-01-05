الاحتلال يقتحم خيمة استقبال المحرر كريم يونس ويفرض قيودًا على الاحتفال بتحرره

وطن: فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، قيوداً على الاحتفال بتحرُّر الأسير كريم يونس، الذي نال حريّته، صباح اليوم، بعد 40 عاما قضاها في سجون الاحتلال.

واقتحمت سيارات من شرطة الاحتلال وما تسمى قوات "حرس الحدود" بلدة عارة، مسقط رأس المحرر يونس، وهاجمت الخيمة التي نُصبت لاستقباله وذلك في منطقة المسقاة.

وقال شهود عيان ، إن شرطة الاحتلال منعت عائلة الأسير من تنظيم مسيرة كان من المقرر أن تجوب شوارع البلدة، احتفاءً بالأسير وتكريماً له.

وأفاد أحد المنظّمين بأنه "تم إلغاء المسيرة، وذلك لمنع محاولات شرطة الاحتلال استفزاز الأهالي، كما طلبت الشرطة من المنظمين عدم الاحتفال خارج الخيمة، بالإضافة إلى منع رفع العلم الفلسطيني".

وكانت يُفترض أن تنطلق المسيرة من المسجد القديم في البلدة، لتصل خيمة الاحتفال في حي المسقاة.

واعتُقل يونس في 6 من كانون الثاني/ يناير 1983، خلال فترة دراسته في جامعة "بن غوريون" في مدينة بئر السبع.