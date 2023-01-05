24 أسيراً من أسرى ما قبل "أوسلو" لايزالون في سجون الاحتلال

وطن: قال نادي الأسير، اليوم الخميس، إنه مع الإفراج عن الأسير كريم يونس من سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد انتهاء مدة محكوميته، تبقى 24 أسيراً من الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو في الأسر.

وأفاد نادي الأسير، أن من بين الأسرى القدامى؛ الأسير ماهر يونس والذي سيتم الإفراج عنه في الـ17 من الشهر الجاري، بعد 40 عاماً من الاعتقال.

وأضاف، إنّ هناك عدداً من الأسرى المحررين في صفقة (وفاء الأحرار) الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم وهم من قدامى الأسرى، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، والذي دخل عامه (43) في سجون الاحتلال، قضى منها (34) عاماً بشكل متواصل، إضافة إلى مجموعة من رفاقه، منهم؛ علاء البازيان، ونضال زلوم، وسامر المحروم.