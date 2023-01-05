البنك الإسلامي الفلسطيني يسلم الجائزة التاسعة لحملة "توفير22"

وطن: سلم البنك الإسلامي الفلسطيني الجائزة النقدية التاسعة لحملة حسابات التوفير "توفير 22" وقيمتها 182,000 شيكل للفائز نبهان قاسم أبو ترابي من محافظة نابلس.

وجرى تسليم الجائزة بحضور المدير العام د. عماد السعدي ومساعد المدير العام للتخطيط والتطوير عاصم المصري وإدارة منطقة الشمال وعدد من مدراء الفروع والدوائر.

وعبر الفائز عن فرحته بالجائزة مشيراً أنه لم يكن يتوقعها، مقدماً شكره للبنك الإسلامي الفلسطيني وكافة العاملين فيه على مجهودهم الكبير في تقديم برامج وخدمات مصرفية متميزة تشجع العملاء للتعامل مع البنك والاستفادة منها.

وهنأ السعدي الفائز معبراً عن شكره له ولكافة العملاء على ثقتهم بالبنك الإسلامي الفلسطيني مؤكداً أن هذه الثقة تشكل حافزاً للمزيد من التطوير وتقديم خدمات أكثر تميزاً وتواكب متطلبات العصر، بما يمنح العملاء تجربة مصرفية إسلامية متميزة.

وأضاف السعدي:" هذه الحملة تأتي في إطار مساعي البنك لتعزيز ثقافة الادخار كونها تساعد العملاء في الحفاظ على أموالهم بطريقة آمنة وتحقق الربح بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".

وأشار السعدي أن حملات البنك وبرامجه مستمرة خلال العام 2023 مبيناً أنه سيكون هناك حملات ومفاجآت جديدة قريباً جداً.

يشار أن حملة "توفير 22" شملت السحب على 9 جوائز نقدية كبرى خلال العام 2022 بالإضافة لعشرات الجوائز النقدية الأخرى التي جرى السحب عليها في عدد من المناسبات مثل شهر المرأة وعيد الأضحى والعام الدراسي الجديد وبلغ مجموع هذه الجوائز ما يزيد عن 1,400,000 شيكل.

ويمكِّن حساب التوفير العميل من الحصول على عائد يحسب على متوسط رصيده اليومي، كما يمكنه من الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية المقدمة من البنك وحسب الشروط الخاصة بكل خدمة.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني في تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية الشاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والاستثمار بمنظور تكنولوجي متطور، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدمات رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل التي تقدم باقة مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئة سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما حصل البنك مؤخراً على جائزة "أفضل مصرف يقدم الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في فلسطين" للعام 2022 من قبل الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ومجلته "The Banking Executive".