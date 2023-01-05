العاروري: لدى المقاومة رصيد من جنود الاحتلال وسيزيد كما وعدنا

وطن: قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الشيخ صالح العاروري خلال حفل إشهار كتاب "الحافلات تحترق" للأسير حسن سلامة الذي قاد عمليات الثأر المقدس ردا على اغتيال الشهيد يحيى عياش: "إن حماس تضع قضية الأسرى وتحريرهم على رأس أولوياتها."

وتابع "نحن مقصرون ما دام هناك أسير فلسطيني خلف القضبان، ولن نتوقف عن أسر الجنود حتى الإفراج عن كل أسرانا."

وأكد العاروري أن عمليات "الثأر المقدس" التي قادها الأسير القائد حسن سلامة مرّغت أنف الاحتلال في التراب.

وشدد أن لدى المقاومة رصيد من جنود الاحتلال وسيزيد هذا الرصيد كما وعدت المقاومة.

بدوره قال الأسير حسن سلامة خلال كلمة مسجلة عرضت في الحفل: "نحن إخوانكم الأسرى أبناؤكم وجنودكم ومن تربطنا بكم أقوى الروابط وأوثقها روابط العقيدة ورفقة السلاح فهل يعقل بقاؤنا في سجون الاحتلال ينال منا كل يوم ضربا وإهانة عشرات السنوات ربع قرن وما يقارب من نصفه، هل يعقل ذلك؟!"

وتساءل سلامة "أي حياة لنا تبقى بعد أن تفنى أعمارنا فنخرج بعد أن نال العدو منا وشخنا وشابت لحانا وكبرت أعمارنا وهدنا المرض ومات الأهل وتعاقبت الأجيال."

وفي رسالة إلى مجاهدي وأبناء كتائب القسام قال "اسمحوا لنا أن نموت في ساحات الوغى جنودا في جيش التحرير حتى نجد أرضا تضمنا وقبرا يكتب عليه اسمنا لا ثلاجة تجمد أجسادنا معرفة برقم، نريد استعادة أسمائنا بتحريرنا قبل أن نموت."