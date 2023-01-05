مسيرة استفزازية للمستوطنين في محيط الحرم الإبراهيمي بالخليل

وطن: نظم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مسيرة استفزازية في محيط الحرم الابراهيمي الشريف جنوب مدينة الخليل.

ونظم عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال مسيرة استفزازية في محيط الحرم الابراهيمي الشريف، رددوا خلالها هتافات عنصرية.

وانطلق المستوطنون من شارع السهلة وصولا الى الساحة الجنوبية الشرقية للحرم، التي ينفذ فيها الاحتلال أعمال حفر وبناء لإنشاء ما يعرف بالمسار السياحي التهويدي، لتسهيل اقتحامات المستوطنين للحرم بهدف الاستيلاء عليه.