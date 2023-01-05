المحامي شتات لوطن: الأجهزة الامنية تنقل المطلوب للاحتلال مصعب اشتية للمستشفى بعد تدهور صحته

وطن: نقلت الاجهزة الامنية المطلوب للاحتلال مصعب اشتية الى المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله اليوم الخميس.

وقال مصطفى شتات محامي اشتية لوطن، ان الاجهزة الامنية نقلت اليوم الخميس مصعب من سجن اريحا الى سجن بيتونيا، ومن ثم قامت بنقله الى مستشفى الاستشاري بعد تدهور صحته.

ولفت شتات ان حالة مصعب الصحية تدهورت جراء توقفه عن تناول الادوية خلال خوضه اضرابات عن الطعام في سجن اريحا، موضحا انه يجري حاليا ترتيبات لزيارته والوقوف على حالته الصحية.

وكانت الاجهزة الامنية في مدينة نابلس قد اعتقلت المطلوب للاحتلال مصعب اشتية في 20 ايلول/سبتمبر الماضي.

واشتية أسير محرر ومطلوب لقوات الاحتلال الذي تعتبره أحد مؤسسي مجموعة عرين الاسود، وقد نجا سابقا من عدة محاولات اغتيال.