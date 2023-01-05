الاحتلال يخطر بهدم منشآت سكنية وزراعية شرق القدس

رام الله - وطن: سلمت بلدية الاحتلال في القدس، إخطارات بهدم منشآت سكنية وزراعية في تجمعي السعيدي وأبو النوار شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن بلدية الاحتلال سلمت المواطن عيسى إبراهيم السعيدي، إخطارين بالهدم لبركس سكني وآخر زراعي، بحجة البناء دون ترخيص.

كما سلمت بلدية الاحتلال ثلاث عائلات من تجمع أبو النوار شرق القدس، إخطارات لهدم مساكنهم بحجة البناء دون ترخيص، وأمهلتهم أسبوعين لإخلائها.

وأفادت مصادر محلية بأن المساكن تعود للمواطنين: جعفر علي إبراهيم جهالين، ومحمد يوسف محمد جهالين، وسليمان إبراهيم سعد حمادين.