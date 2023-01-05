جماهير غفيرة تشيع الشهيد عامر ابو زيتون في نابلس

وطن: شيّعت جماهير فلسطينية غفيرة اليوم الخميس، الشهيد الطفل عامر أبو زيتون (16 عاما)؛ الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس، وسط الضفة الغربية فجر اليوم.

وانطلق موكب التشييع بمشاركة شعبية واسعة، من أمام مستشفى رفيديا في نابلس، وجاب شوارع المدينة؛ قبل الانطلاق إلى مسقط رأس الشهيد في مخيم بلاطة شرقي المدينة.

وردّد المشيعون هتافات وطنية وأخرى منددة بجرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وسط حضور شعبي وفصائلي حاشد، وتوجه المشيعون للصلاة على الشهيد "أبو زيتون"، لدفنه في مقبرة شهداء مخيم بلاطة.

واستشهد "أبو زيتون" متأثرًا بإصابته برصاصة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على نابلس فجر اليوم.