شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي ترعى احتفالاً خيرياً لأطفال جمعية النهضة النسائية

وطن: قدمت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي رعايتها للحفل الخيري الذي أقامته جمعية النهضة النسائية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد أقيم الاحتفال في قاعة بلدية رام الله بحضور رسمي وشعبي، إلى جانب حضور عددٍ من مؤسسات المجتمع المدني. وقد تضمنت الفعالية العديد من الفقرات التي قدمها أطفال الجمعية على المسرح.

وحول الاحتفالية، قال مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي السيد عماد الهندي "إن الشركة تحرص على أن تكون سنداً وداعماً لهذه الفئة المحبة من المجتمع، وإشراك الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في الفعاليات العامة وإشراكهم في إحيائها مما يساهم في دمجهم بالمجتمع".

وأشار الهندي إلى أن شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي وضمن مسؤوليتها الاجتماعية تسعى بشكل مستمر لدمج الفئات الأقل حظاً في المجتمع، مبيناً أن القطاع الخاص من واجبه أن يكرس جهوده لاحتضان هذه الفئة من المجتمع والمساهمة في بناء جسور التواصل بينها وبين مؤسسات المجتمع المحلي.

من جانبها، ثمّنت رئيسة الهيئة الادارية لجمعية النهضة السيدة دعد جبران رعاية شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي للحفل، مبينةً أن الاحتفالات الخيرية تمثل فرصةً لإسعاد الأطفال التي تحتضنهم الجمعية وإدخال الفرح إلى قلوبهم. وأضافت أن الجمعية تسعى للتكاتف مع مؤسسات القطاع الخاص لدمج أطفال الجمعية في المجتمع. وأوضحت جبران إلى أن جمعية النهضة النسائية تبذل جهوداً كبيرةً في هذا الإطار من خلال تعليم الأطفال حرفاً ومهارات مهنية تمكنهم من الإنتاج وإفادة المجتمع.

وتسعى شركة المشروبات الوطنية وضمن استراتيجيتها في مجال المسؤولية المجتمعية إلى توفير الدعم والرعاية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال دعم إقامة الفعاليات الترفيهية والنشاطات الجماعية.