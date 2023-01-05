كريم يونس يعانق حريته بعد 40 عاما في الأسر

وطن: عانق عميد الأسرى كريم يونس من بلدة عارة في المثلث الشمالي فجر اليوم الخميس، الحرية وذلك بعد أن قضى 40 عاما في سجون الاحتلال.

وافرجت مصلحة سجون الاحتلال عن يونس (66 عاما) وإنزاله في منطقة "رعنانا" بالقرب من تل أبيب، حيث قام يونس بالاتصال في عائلته من أجل إحضاره، وذلك بعد أن ترك وحيدا هناك من قبل عناصر مصلحة السجون.

وتوجهت عائلة يونس لإحضاره المحرر كريم بعد أن تعمدت سلطات السجون الإفراج عنه مبكرا وإنزاله بمركبة في مدينة رعنانا، بدون إبلاغ عائلته في محاولة لتخريب استقباله ومنع فرحة ذويه.

وذكرت هيئة الأسرى وشؤون الأسرى في بيان مقتضب أن الإفراج عن القائد كريم يونس تم فجرا، وتحديدا الساعة 5:40 دقيقة، وتم اعتماد أسلوب المفاجئة والتضليل في سياق إفشال الاستقبال العظيم الذي كان ينتظره.

وحسب المعلومات فإن، يونس وبعد إحضاره من قبل العائلة، سيتوجه إلى مقبرة بلدة عارة، لزيارة قبر والدته صبحية يونس ووالده يونس يونس.

وفور سماع الأخبار عن تحرر الأسير كريم يونس، توافدت جماهير غفير من البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل لمنزل عائلة يونس لتشارك في فعاليات الاحتفاء بتحرره.

وسيكون خلال اليوم، حفل استقبال ليونس في مسقط رأسه في بلدة عارة، وذلك وفق برنامج وضعته عائلة الأسير والأسرى المحررين.

واعتقل يونس في 6 من كانون الثاني/ يناير 1983، وولد الأسير في قرية عارة، واعتقل يونس خلال فترة دراسته اللقب الأول في جامعة "بن غوريون" في مدينة بئر السبع.

الأسير المحرر كريم يونس يزور زوجة عمه و والدة ثاني اقدم اسير بسجون الاحتلال الأسير ماهر يونس ، بمسقط رأسه ببلدة عارة بالداخل الفلسطيني المحتل .