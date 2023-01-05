العملة الرقمية المشفرة المرتكزة على المراهنات L Block

يعتبر مجال العملات الرقمية والمشفرة من أكثر المجالات الاستثمارية التي يتهافت عليها المستثمرون من جميع أنحاء العالم وذلك أمر طبيعي نظرًا للإمكانات الهائلة التي يُقدمها لرواده.

هناك الآلاف من العملات الجديدة التي تظهر على الساحة - بشكل شبه يومي - الأمر الذي يُصعِب على المستثمرين مهمة انتقاء أفضل العملات المتوقع لها النجاح.

تُعدّ L block واحدة من أحدث العملات الرقمية على الساحة والتي تهدف إلى تحقيق انتشار واسع بين المستخدمين حول العالم.

وفقًا للورقة البحثية الخاصة بـ Lucky Block، تهدف هذه العملة إلى تقديم مجموعة من المزايا المثيرة وفرص حقيقية للاستفادة من زيادة قيمتها. يهدف هذا المشروع بشكل رئيسي إلى زيادة الشفافية والحوكمة في التعاملات في العاب القمار والمراهنات التي تتم عبر الإنترنت.

أحد أبرز الأحداث التي شهدتها هذه العملة هي إطلاق كازينو LuckyBlock منذ عام مضى والذي تُعد هذه العملة وسيلة مالية رئيسية فيه وهو ما قد يرفع من سعرها بشكلٍ هائلٍ في المستقبل القريب. يمكن لعملاء هذا الكازينو الحصول على أرباحهم بهذه العملة واختزانها حتى ترتفع قيمتها في المستقبل وكذلك يمكنهم مبادلتها بأي من العملات الرقمية الأخرى المتاحة.

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انتشار ألعاب القمار والرهان عبر الانترنت

من المعروف أنه في الاوان الاخيرة زاد انتشار ألعاب القمار والرهان عبر الانترنت وهذا الامر يرجع بشكل أساسي إلى انتشار الهواتف المحمولة الذكية smart phone فضلا عن وصول الانترنت تقريبا على معظم نواحي الكرة الارضية مما سهل من إمكانية دخول عالم القمار والمراهنات عبر الانترنت بكل سهولة فالأمر لن يكلفك سوى اتصال ثابت بالإنترنت وجهاز محمول ذكي وبعدها ستكون قادر علي المشاركة في العاب المراهنات بكل سهولة .

أيضا بخلاف ذلك فإن المشروع يهدف بشكل أساسي الى زيادة احتمالات الفوز للاعبين مع توفير استراتيجية سليمة لحاملي Token من أجل تحقيق أعلى معدلات ربحية في العاب المراهنات عبر الانترنت .

عملة Lucky Block توفر منصة فريدة لألعاب المراهنات الاونلاين

تعد الميزة الأكبر لمشروع L block في كونه يوفر منصة لالعاب المراهنات التي بإمكان الجميع التربح منها بكل سهولة ولكن ذلك الأمر قد يبدو من الوهلة الأولى غير منطقي نظرا لكون العاب المراهنات تركز كليا على وجود رابح واحد فقط ولكن الأمر في حالة عملة LBlock يبدو مختلفا بعض الشيء .

حيث يعتمد النظام على منح مكافآت لمالكي الرموز او token holders فقط يكفي أن تمتلك عدد من الرموز token لكي تحصل على نسبة من أي مراهنة كبري او ما تعرف باسم jackpot تتم سواء كنت رابح فيها او لا .

ويتم منح نسبة 10%من كل عملة jackpot توزع بالتساوي على المساهمين أو حاملي tokens مما يجعل الجميع في نهاية المطاف رابحا بكل تأكيد .

ولكن وفقا لما هو مذكور على موقع الويب أنه لكي يحدث هذا ، يجب على المستخدم توصيل محفظته بتطبيق اليانصيب الخاص بـ Lucky Block للحصول على هذه الميزة.

يستخدم Lucky block طريقة بسيطة لإنشاء نظام يانصيب. تتقاضى 5 دولارات أمريكية مقابل تذكرة يانصيب يتم دفعها باستخدام رموز Lucky Block (LBLOCK). يتيح هذا الشراء لأي مستخدم بغض النظر عن مكان ارتباطه جغرافيًا. ويخطط مطوري المشروع أن يقوموا بعمل سحوبات شهرية دورية تتخطى 4 سحوبات في الشهر وحاليا يصل معدل السحب العشوائي إلى 2 سحب في اليوم. وذلك ، باستخدام مولد الأرقام العشوائية ،حيث يتم اختيار التذكرة الفائزة التي يتم تخصيص جائزة اليانصيب لها .



الآن ، سوف نتعمق أكثر ونناقش ماهية تشفير Lucky Block فعليًا. ببساطة ، Lucky Block هي عبارة عن منصة ثورية "للألعاب المشفرة" تتطلع إلى تقديم تجربة أفضل للوافدين. L BloBinance Smart Chain

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الاعتماد على منصة Smart Chain Binance

ومن أجل تقديم عملية أكثر عدلاً وشفافية ترتكز العملة على منصة Blockchain Smart بحيث تصبح جميع المعاملات التي تحدث مرئية من خلال دفتر المعاملات العام. وهذا لا يؤدي فقط إلى تقليل (أو إزالة) فرصة حدوث الاحتيال فحسب ، بل يضمن أيضًا أن يكون الفائزون في المسابقة واضحين بكل شفافية .

فضلا عن ذلك يبدو أن العملة سوف تصبح واحدة من أفضل العملات المعتمدة على تقنية ERC 20 ايضا يتوقع لها الخبراء أن تكون من أفضل العملات البديلة للاستثمار في العام الجديد 2023 وذلك يرجع بشكل أساسي إلى قدرة النظام على إزالة الحواجز الجغرافية بين المشاركين مما يساعد على زيادة احتمالات الفوز لكل متسابق وحامل للرمز المميز الخاص بالعملة token

فضلا عن ذلك يتم استخدام الرمز المميز Tokens في العديد من المهام داخل المنصة مثل شراء التذاكر توزيعات الجزائر والجدير بالذكر أنه عندما تشتري عملة Lucky Block ، فإنك ستستمر بالفعل في LBLOCK.

بخلاف ذلك تم إدراج LBLOCK في PancakeSwap في يناير 2022 ، بعد مرحلة ما قبل البيع الناجحة بشكل لا يصدق والتي شهدت بيع الرموز المميزة قبل أسبوعين تقريبًا من الموعد المحدد. بعد إطلاقه في PancakeSwap ،حيث ارتفع سعر LBLOCK بأكثر من 3200٪ من سعر ما قبل البيع ، ووصل إلى 500 مليون دولار.

وايضا قد ساعد النجاح الملحوظ للعملة LBLock بعد ان تم الادراج بشكل رسمي في الpancswap على تمهيد الطريق للعديد من التحديثات المثيرة حيث يعتزم فريق العملة بشكل رسمي على التقدم بطلب للإدراج ي البورصات المركزية مثل crypto.com ةbinance فضلا عن ذلك فقد جعل الاصدار الرسمي للعملة جاذبا بشكل كبير للمستثمرين نظرا لاعتماده على معيار ERC20 حيث اصبحت الان متوافقة مع ETH blockchain

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حلم الفوز باليانصيب

يدور أساس منصة Lucky Block حول تحسين تجربة اليانصيب الحالية. لقد جذب هذا الجانب بالفعل انتباه وسائل الإعلام وتجار التجزئة ، حيث تضم مجموعة Lucky Block Telegram الآن أكثر من 45000 عضو.

كيف تستثمر في عمله Lucky Block في خطوات بسيطة

الان يا عزيزي سننتقل الى شرح كيفية الإستثمار في العملة المشفرة المعتمدة على المراهنات على الانترنت والتي يتوقع لها خبراء العملات المشفرة أن تحقق نجاح جيد في السوق .

من أجل بدء الاستثمار في عملة L block يتعين عليك يا صديقي القيام بعدة خطوات وهي موضحة على النحو التالي :-

الخطوة 1 - قم بإعداد محفظة Crypto و افتح محفظة تشفير متوافقة مع BSC ، مثل MetaMask أو Trust Wallet ، وقم بتمويلها باستخدام BNB

الخطوة 2 - الاتصال بـ PancakeSwap: انتقل إلى الصفحة الرئيسية لـ PancakeSwap ، وانقر على "Connect Wallet" ، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لربط محفظتك بالبورصة.

الخطوة 3 - حدد عنوان عقد LBLOCK: الصق عنوان عقد Lucky Block ليتم نقله إلى صفحة القائمة ذات الصلة. العنوان الصحيح هو: 0x2cD96e8C3FF6b5E01169F6E3b61D28204E7810Bb



الخطوة 4 - تأكيد الاستثمار: أدخل مبلغ BNB الذي ترغب في مبادلته بـ LBLOCK في مربع الطلب وقم بتأكيد الصفقة.

الخطوة 5 - نقل LBLOCK إلى Crypto Wallet: قد تضطر إلى نقل LBLOCK الخاص بك إلى محفظة التشفير الخاصة بك - إذا كان الأمر كذلك ، يمكنك القيام بذلك عن طريق استيراد الرمز المميز باستخدام عنوان العقد المحدد في الخطوة 3.



الخطوة 1 - قم بإعداد محفظة Crypto نظرًا لاستضافة Lucky Block v1 على Binance Smart Chain

فستحتاج إلى إعداد محفظة تشفير تتوافق مع blockchain. تتمتع العديد من المحافظ بهذه الوظيفة ، على الرغم من أن الخيارين الأفضل هما MetaMask و Trust Wallet - وكلاهما مجاني للاستخدام. يمكنك أيضًا استخدام محفظة التشفير هذه لشراء Lucky Block NFTs.



الخطوة 2 - شراء عملة Binance (BNB) شعار bnb بعد ذلك ، ستحتاج إلى شراء بعض BNB لتسهيل استثمارك في LBLOCK. يمكنك بسهولة شراء Binance Coin باستخدام وسيط أو بورصة مرموقة ، وبعد ذلك يمكنك تحويل ممتلكاتك إلى محفظتك المشفرة

الخطوة 3 - ربط Wallet بـ PancakeSwap انتقل إلى الصفحة الرئيسية لـ PancakeSwap وانقر على "Connect Wallet". اختر مزود محفظتك في المربع الذي يظهر ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للاتصال بالبورصة.

الخطوة 4 - تحديد عنوان عقد Lucky Block انقر فوق "تبديل" ثم انقر فوق الرمز المميز السفلي في مربع الطلب. أدخل عنوان عقد Lucky Block (0x2cD96e8C3FF6b5E01169F6E3b61D28204E7810Bb) في القائمة المنبثقة التي تظهر لإعداد نقل BNB إلى LBLOCK.

الخطوة 5 - شراء رمز Lucky Block كل ما تبقى هو إدخال مبلغ BNB الذي ترغب في استبداله بـ LBLOCK في القسم العلوي من مربع الطلب. بمجرد أن تكون سعيدًا بكل شيء ، يمكنك تأكيد التبادل. قد تحتاج إلى نقل رموز LBLOCK الجديدة يدويًا إلى محفظة التشفير الخاصة بك ، على الرغم من أنه يمكن إكمال ذلك بسهولة عن طريق استيرادها باستخدام عنوان العقد المذكور أعلاه.

في الختام يا عزيزي بعد ان وصحنا لك كافة المعلومات عن العملة المشفرة L Block والتي ينتظرها مستقبل جيد وفقا لتحاليل كبار المحللين في السوق فهذه العملة تتمتع بالعديد من الخصائص المميزة والفريدة التي تجعلها استثمار جيد ويدر أرباحا جيدة على المدى المتوسط والطويل وكما ذكرنا ان اليانصيب والمراهنات بشكل عام من الأمور التي تشغل بال الكثيرين ولكن كان يعتريها العديد من السلبيات وهو ما يأمل مطوري مشروع L Block الى تفادي بعض من هذه السلبيات من أجل تقديم بيئة آمنة وسريعة للمراهنات عبر الانترنت .



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