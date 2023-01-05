تنتهي مرحلة البيع المُسبَق لعملة D2T قريبًا - تبقى أقل من مليون رمز؛ اشترِ الآن!

على الرغم من مرور العملات الرقمية المُشفرة بفترةٍ عصيبة وشتاء قارص في عام 2022 إلا أن عملة D2T تمكنت من كسر جمود هذا المشهد وجمعت أكثر من 11 مليون دولار خلال مرحلة البيع المُسبق التي تُوشِك الآن على الإنتهاء خلال ٤ أيام وقبل الحادي عشر من الشهر الحالي يناير، وفيما يلي أبرز الأسباب التي قد تجعلك تُفكر في الاستثمار في هذا المشروع المثير قبل نهاية مرحلة البيع المُسبق والإدراج في البورصات حيث من المتوقع أن يرتفع سعر هذه العملة بمجرد إدراجها في بورصات تداول العملات الرقمية في المستقبل القريب، ولكن دعنا أولًا نُلقي نظرة عامة على هذه العملة.

نظرة عامة على عملة Dash 2 Trade

Dash 2 Trade هي في الأساس عبارة عن منصة تحليل للعملات الرقمية المُشفرة تعمل على تحسين مهارات التداول لدى المتداولين الجُدد والمتوسطين وحتى المُحترفين. تهدف Dash 2 Trade إلى مساعدة الأشخاص على معرفة أبرز العملات المشفرة الناشئة التي يمكنهم شراؤها في مراحل البيع المُسبق قبل أن تُصبح مرتفعة الثمن ومشهورة على نطاقٍ واسع. تُحقق المنصة هذا الهدف من خلال دمج كل من آليات الذكاء الاصطناعي مع المعارف البشرية لتحديد اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي، وتقييم منافع العملات الناشئة في المستقبل، وتتبع صفقات المستثمرين الكبار.

بهذه الطريقة يحصل المتداولون على أدنى مستوى ممكن من المخاطر ويستفيدون بربحٍ ثابت ومستدام.

كما جاء في المستند البحثي لمنصة Dash 2 Trade: "مع وجود الآلاف من مشاريع العملات الرقمية المُشفرة المتاحة على الساحة في الوقت الحالي، فإن ساحة الكريبتو أصبحت غارقة بمشاريع العملات الجديدة؛ بعضها جدير بالاهتمام، فيما أن البعض الآخر سيتعثر في المستقبل. نظرًا لأن الصناعة تتحرك بسرعة البرق، فقد يكون من الصعب مواكبة تقلب الأسواق ومن السهل تفويت الكثير من المعلومات الثمينة في خضم التدفق السريع للبيانات".

لذلك، تهدف هذه المنصة إلى مساعدة كل المتداولين على التمييز بين الغثّ والسّمين من المعلومات التي يتم تداولها على ساحة الكريبتو من خلال وضع المعلومات المهمة في سياقها الصحيح وتقديمها بإسلوب عمليّ وسهل الفهم.

الأصل الرقمي لمنصة Dash 2 Trade هو الرمز الذي يحمل نفس الاسم والذي يُشار إليه اختصارًا بـ "D2T" وقد حظيَّ باهتمام كبير خلال مرحلة البيع المُسبق. إلى جانب إمكانية الحصول على أرباحٍ مُضاعفة على المدى الطويل، يمكنك المشاركة في واحدة من العديد من الهدايا مع الجوائز المتميزة. تم بيع العملة بسرعة، وليس لديك سوى 4 أيام قبل انتهاء مرحلة البيع المُسبق، بعد ذلك سيتم طرح الرمز في البورصات وسيرتفع ثمنه بشكلٍ صاروخي!

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لماذا يجب أن تستثمر في تداول داش 2 قبل انتهاء البيع المسبق لها؟

فيما يلي خمسة أسباب مُقنعة لشراء بعض رموز D2T بسعرها المنخفض قبل نهاية مرحلة البيع المُسبق.

من المتوقع أن تُصدِر Dash 2 Trade لوحة معلومات العملات الناشئة

من المعروف أن عمليات البيع المُسبق للعملات المُشفرة هي الطريقة الأكثر نجاحًا للاستثمار في العملات الرقمية، لذلك فإن الخدمة الأكثر تميزًا في منصة Dash 2 Trade هي لوحة التحكم التي تعرض أبرز العملات الناشئة التي من المتوقع أن يكون لها إمكانات هائلة في المستقبل. من خلال لوحة المعلومات المتاحة على منصة Dash 2 Trade ستصل سريعًا إلى أبرز العملات الرقمية التي تم إطلاقها حديثًا والتي يمكن أن ترتفع أسعارها بشكلٍ كبير في المستقبل.

ومع ذلك، فإن صناعة العملات الرقمية مليئة بالجهات الخبيثة التي تسعى لاستغلال المستثمرين من خلال إنشاء عمليات بيع مُسبق وهمية ثم الاختفاء بعد جمع مليارات الدولارات من ضحاياهم، بالتأكيد قرأت عن مثل هذه الحوادث المؤسفة خلال السنوات القليلة الماضية. ومع ذلك، تستخدم منصة Dash 2 Trade أنظمة آلية مُتقدمة ولديها فريق من خبراء التقنية يفحصون مشاريع العملات الرقمية الناشئة قبل الإدراج على المنصة.

تعتمد لوحة معلومات العملات الناشئة على مقاييس محددة والتي تتضمن بيانات اعتماد فريق المشروع، والتدقيق الذكي للعقود، والرموز المُميزة للمشروع. بعد التحقق من هذه المعايير، يتم تسجيل العملات على المنصة، مما يتيح لك الاستثمار في مراحلها المبكرة للاستمتاع بمكاسب هائلة عند إدراجها في بورصات الكريبتو.

توفر Dash 2 Trade أدوات وخدمات التداول لمستخدميها

الهدف الأول لجميع المتداولين هو تحسين مهاراتهم في التداول واتخاذ قرارات فعّالة في سوق العملات الرقمية. على هذا النحو، توفر منصة Dash 2 Trade لمستخدميها أدوات وخدمات تداول ممتازة يمكنهم استخدامها لتحسين نتائجهم. تضمن منصة D2T أيضًا تحقيق مكاسب مستمرة بغض النظر عن اتجاهات السوق؛ تذكر أن عملة D2T تمكنت من جمع 11 مليون دولار خلال أحلك الفترات التي عاشتها الصناعة!

تتضمن بعض أدوات التداول المتاحة في منصة Dash 2 Trade:

إشارات التداول لفرص الشراء / البيع.

الإشعارات والتنبيهات حول العملات الرقمية الحديثة الواعدة.

مؤشر اجتماعي لتحليل اتجاهات السوق الصعودية / الهبوطية.

أداة بناء ومُختبِر الإستراتيجيات لتمكينك من إنشاء استراتيجيات فعّالة للتغلب على السوق واختبارها – بشكلٍ مجاني – في ظروف تداول واقعية لتحديد مدى نجاحها.

توفر Dash 2 Trade هذه الأدوات لضمان الاستفادة من المكاسب طويلة الأجل أو قصيرة الأجل في السوق.

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عملة D2T هي الأصل الرقمي لمنصة Dash 2 Trade



عملة Dash 2 Trade مبنية على شبكة Ethereum وهي تُعد الأصل الرقمي الأصلي لهذه المنصة والذي يُمكن للمستخدمين الإعتماد عليه لتسوية الاشتراكات والدفع مُقابل الميزات التي تُقدمها المنصة. باستخدام هذه العملة، يمكن للمتداولين الوصول إلى كل مزايا المنصة، بما في ذلك إمكانية الوصول الكامل إلى لوحة القيادة، والأدوات المتميزة الأخرى المذكورة سابقًا.

العرض الثابت لعملة D2T هو 1 مليار توكن. على هذا النحو، لن يتم إنشاء أي رموز إضافية عندما تبدأ منصة Dash 2 Trade عملياتها. يتم استخدام رمز D2T للوصول إلى لوحة المعلومات وميزاتها عبر الاشتراك. توفر منصة D2T مستويين للاشتراك وهما:

فئة المبتدئين - تتطلب اشتراكًا بقيمة 400 D2T شهريًا. يوفر هذا المستوى الوصول إلى البيانات المتقدمة، وأدوات التداول الآلي ومنصة الاختبار. فوق كل ذلك، سيكون لديك معلومات أساسية عن عمليات إطلاق العملات الرقمية الجديدة.

فئة المُحترفين - تتطلب اشتراكًا بقيمة 1،000 D2T شهريًا (أو 9،600 D2T سنويًا). يمنحك هذا الاشتراك الحق في الوصول الكامل إلى ميزات D2T، ومسابقات التداول الفصلية. بصفتك مستخدمًا متميزًا، يمكنك الوصول على أدوات قياس وسائل التواصل الاجتماعي، والاستمتاع بالبث المباشر للأحداث المباشرة، ونظام التسجيل.



نظام Dash 2 Trade لامركزي

لدى منصة Dash 2 Trade اعتقادًا راسخًا وهو أن المجتمع عنصر لا غنى عنه في نجاح أي مشروع في الويب 3.0. لذلك، تضمن المنصة مشاركة الأعضاء لتحديد اتجاهات النظام الأساسي ومُساعدته على الارتقاء إلى آفاق جديدة.

تقدم Dash 2 Trade قيمة أكبر من منافسيها

بلاشك، هناك الكثير من المنصات المنافسة لـ Dash 2 Trade والذين يُقدمون ميزات مشابهة لما تُقدمه منصة D2T. على سبيل المثال، تُركز منصة Lunarcrush على تحليل المشاعر الاجتماعية. ومع ذلك، تنتهج منصة Dash 2 Trade مسارًا مُختلفًا؛ إنها توحد جميع المنتجات ذات القيمة المضافة المتاحة في مُختلف المنصات المُنافسة وتدمجها في لوحة تحكم فريدة. فوق كل ذلك، تُقدم Dash 2 Trade كل هذه الخدمات بسعرٍ منخفض مُقارنةً بأسعار المنافسين الآخرين.

علاوة على ذلك، تملأ منصة Dash 2 Trade المساحات التي تُهملها منصات التحليلات الأخرى، والتي تتضمن التحليل المباشر للسوق، وإشارات التداول المُنسَّقة، ونظام التسجيل المسبق، والاختبار العكسي، وأدوات التداول الاجتماعي، وأدوات التداول التلقائي، ونسخ التداول، وقوائم المراقبة، ومُحدِّد المَخاطر.

إذا كُنت تُريد شراء رمز D2T فاشتريه الآن!

ينتهي البيع المسبق لعملة D2T في 4 أيام، لذلك إذا كُنت تريد شراء هذه العملة المشفرة؛ فاشتريها الآن ولا تتردد، تذكر أن هذا الرمز سيرتفع بسرعة البرق بمجرد إدراجه على منصات التداول! علاوة على ذلك، يتمتع الفريق الذي يقف وراء هذا المشروع بخبرة طويلة في جعل العملات الرقمية، وبالتأكيد فإنهم لن يستثمروا في رمز عديم المنفعة حيث أنهم – في الأساس – متداولين محترفين! ترتبط العملة أيضًا بمشروع قوي ولديه إمكانات هائلة للنجاح على المدى الطويل بفضل ميزات التداول الغنية التي يُقدمها والتي تُفيد كل من المتداولين الجُدد والمتوسطين وحتى المُحترفين. بفضل هذه الميزات، لدى عملة D2T إمكانات مذهلة للوصول إلى مستويات سعرية عالية هذا العام. لم يتبق سوى أقل من 14% من عملة D2T؛ لذا لا يزال بإمكانك المشاركة في البيع المسبق قبل نهايته.

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الخلاصة

منصة Dash 2 Trade قادرة على تزويد جميع المتداولين بخدمات تداول لا مثيل لها وليست متوفرة في أي مكان آخر. يجب أن تكون الأسباب المذكورة في هذا المقال أكثر من كافية لتحفيزك على الاستثمار في عملة Dash 2 Trade قبل نهاية مرحلة البيع المُسبق للاستمتاع بمكاسب كبيرة عند إدراجها في منصات التداول.

حتى وقت كتابة هذه السطور، تمكنت عملة Dash 2 Trade من جمع أكثر من 11 مليون دولار في مرحلة البيع المُسبق، وسيتم إدراجها في بورصة CEX بحلول 11 يناير 2023. مع بقاء أقل من 14% (مليون رمز) من D2T، فلا يزال بإمكانك المشاركة في مرحلة البيع المُسبق والتمتع بعوائد استثمارية كبيرة.