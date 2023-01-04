حملة اعتقالات ومداهمات ليلية في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال مساء اليوم الاربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبد الهادي عصام عاهد علاونة، وعبد الله أحمد زكارنة من بلدة قباطية، خلال مراجعة مخابرات الاحتلال في معسكر سالم غرب جنين.

وداهمت وحدات خاصة منزلا قيد الإنشاء لعائلة الشاب عبد العزيز بسام أبو عبيد (28 عاما)، في منطقة الكحليشة ببلدة قباطية، واختطفته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عميد مهند أبو عيسى، وذلك عقب مداهمة منزله، في قرية الجلمة شمال شرق جنين.

ومن طمون، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد محمد عبد الله عودة، بعد الاعتداء عليه بالضرب، أثناء تواجده في قرية فروش بيت دجن بالأغوار الوسطى.

ومن طولكرم، اعترضت قوات الاحتلال المتواجدة على مفترق مستوطنة "غوش عتصيون" المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، مركبات استقبال الأسير جميل خير الله من مخيم طولكرم بعد الإفراج عنه في منطقة الخليل، واعتقلت الشقيقين عبد الرحمن (20 عاما)، ومحمد خير الله (16 عاما)، بعد إنزالهما من المركبة التي كانا يستقلانها.

كما اختطفت قوة خاصة إسرائيلية "مستعربون"، مساء اليوم الأربعاء، الشاب أشرف حفظي أبو لبدة (20 عاما) أثناء تواجده في الشارع، من مخيم نور شمس شرق طولكرم.