محكمة سالم تؤجل وتمدد توقيف 5 أسرى من محافظة جنين لفترات مختلفة

وطن: قال نادي الأسير في جنين، مساء اليوم الأربعاء، إن محكمة سالم العسكرية مددت توقيف وأجلت محاكمة خمسة أسرى من محافظة جنين لفترات مختلفة.

وأفاد مدير نادي الاسير في جنين منتصر سمور، بأن محكمة الاحتلال في سالم أجلت محاكمة ثلاثة أسرى لمدد مختلفة وهم: أمير أحمد زكارنة من بلدة قباطية حتى تاريخ 1/2/2023 وهو معتقل من تاريخ 12/1/2021، نظام عبد الرحيم عمور من قرية رمانه حتى تاريخ 11/1/2023 علما أنه معتقل من تاريخ 16/2/2022، وعمران عبد الغني غوادرة من بلدة بير الباشا حتى 8/2/2023 علما أنه معتقل منذ 6/8/2022.

وأضافت أن محكمة الاحتلال مددت توقيف الأسيرين سامر محمد فريحات من مخيم جنين حتى الأول من شباط المقبل علما أنه معتقل بتاريخ 11/12/2022، والأسير محمد جميل محمد زيود من بلدة السيلة الحارثية حتى الثامن من الشهر الجاري علما أنه اعتقل بتاريخ 29/12/2022.