جنين: الاحتلال يعتقل شابين من قباطية ويمدد اعتقال أسير من بير الباشا

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابين من بلدة قباطية جنوب جنين.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عبد الهادي عصام عاهد علاونة، وعبد الله أحمد زكارنة، خلال مراجعة مخابرات الاحتلال في معسكر سالم غرب جنين.

كما جددت محكمة "عوفر" العسكرية، اليوم الأربعاء، الاعتقال الإداري للأسير وسام وليد محمد خشان للمرة الثالثة، ولمدة 4 شهور، من قرية بير الباشا جنوب جنين.

وقال سمور إن الأسير خشان معتقل منذ تاريخ 10/1/2022.

المصدر: (وفا)