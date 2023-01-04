دلال سلامة لرئيس البعثة الألمانية في فلسطين: اذا لم يتم ردع حكومة الاحتلال فانها ستجر المنطقة لازمات عميقة وواسعة

وطن: اطلعت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة، اليوم الأربعاء، رئيس البعثة الألمانية في فلسطين أوليفر أوفشا على أخر المستجدات السياسية.

وأكدت سلامة على أن حكومة الاحتلال بنيت على أساس تدمير مقومات حل الدولتين من خلال التوسع الاستيطاني وتقويض مؤسسات دولة فلسطين.

وشددت سلامة على أن سلوك هذه الحكومة اذا لم يتم ردعها عن برامجها المعلنة ستجر المنطقة لأزمات عميقة وواسعة.

وعبرت سلامة عن أملها في أن تلعب المانيا دورا محوريا في ترسيخ القانون الدولي والشرعية الدولية.