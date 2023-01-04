تشييع جثمان الشهيد محمد عمرو في بلدة حلحول

وطن: شيعت جماهير غفيرة في محافظة الخليل، اليوم الاربعاء، جثمان الشهيد محمد عمرو (36 عاما) إلى مثواه الأخير في بلدة حلحول شمال الخليل.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سلمت جثمان الشهيد عمرو ظهر اليوم، على حاجز ترقوميا العسكري غرب الخليل، بعد احتجاز استمر ما يقارب العامين.

وانطلق موكب التشييع بجنازة عسكرية من المستشفى الأهلي بالخليل، متوجها الى منزل العائلة في بلدة حلحول، حيث كان في استقباله حشد رسمي وشعبي، وبعد إلقاء ذويه نظرة الوداع الأخيرة نقل جثمانه ملفوفا بالعلم الفلسطيني الى مسجد "النبي يونس"، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه قبل أن يوارى الثرى بمقبرة الشهداء في البلدة.

ورفع المشاركون في التشييع، العلم الفلسطيني، ورددوا الهتافات الغاضبة والمنددة بالاحتلال وجرائمه بحق ابناء شعبنا، وسياسته الهمجية باحتجاز جثامين الشهداء، مطالبين دول العالم ومؤسسات حقوق الانسان بالوقوف عند مسؤوليتها والتدخل الفوري لردع الاحتلال.

والشهيد عمرو، شهيد لقمة العيش، هو أب لطفلين كان ارتقى برصاص الاحتلال بالقرب من تجمع "عتصيون" الاستيطاني في الأول من شهر شباط عام 2021، اثناء ذهابه للبحث عن عمل.