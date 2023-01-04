الاحتلال يخطر 20 عائلة بمنطقة الشقف قرب القدس بالترحيل





وطن: سلّمت سلطات الاحتلال، مساء الثلاثاء، إخطارات بالترحيل للمواطنين في منطقة الشقف الواقعة غرب مطار قلنديا والى الجنوب من قرية رافات، وامهلتهم أياما لإخلاء اماكن سكناهم.

وسيؤدي الإخطار في حال قيام سلطات الاحتلال بتنفيذه إلى ترحيل 20 عائلة وتشتيتها.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في تصريح صحفي، إن سلطات الاحتلال قامت بوضع خطط ممنهجة ضد كل التجمعات البدوية التي تشكل حزام امان حول مدينة القدس، حيث يحتدم هناك صراع مرير محوره الأرض، ويحاول الاحتلال القضاء على الوجود الفلسطيني حول القدس باعتبار أن هذه التجمعات، تشكل عائقا أمام امتداد وتوسع المشاريع الاستيطانية.

وأوضح مليحات فيما يخص الاخطارات، أنه تم اخطار20 عائلة في منطقة الشقف، في سياسة يعتمد الاحتلال فيها على مبدأ التوسع الاستيطاني، لأهمية المنطقة التي يقطنون فيها، وتبعد عن مدينة القدس 7 كيلو متر فقط، ولما تشكله هذه المنطقة مع غيرها من المناطق كحزام أمان لمدينة القدس والتواجد الفلسطيني فيها.



وأكد أن العائلات ستبقى صامدة في مساكنها وأرضها ولن ترحل هنا، قائلا: نحن صامدون في أرضنا ولن نتركها، وإن إصدار أوامر الهدم الإسرائيلية بحق سكان منطقة الشقف، يهدف إلى اقتلاع التجمعات السكنية من محيط مدينة القدس الشريف، وإحلال المستوطنين بدلاً من السكان الأصليين، لافتاً إلى أن هذه السياسة تجسّد معاني التطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال ضد الفلسطينيين.