غرفة تجارة غزة: صادرات القطاع ارتفعت العام الماضي 30 % والضفة هي الوجهة الرئيسة والتجارة مع مصر تضاعفت

وطن: قال مدير عام غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، الدكتور ماهر الطباع، في تصريح صحافي (وصلت وطن نسخة عنه)، بان الصادرات من قطاع غزة ارتفعت خلال العام الماضي 2022 بنسبة 30 % وان الواردات عبر معبر كرم أبو سالم انخفضت بنسبة 5% خلال عام 2022، في حين ارتفعت الواردات من بوابة صلاح الدين بنسبة 90% خلال عام 2022.

وأشار الطباع الى ان الاقتصاد في قطاع غزة، مع نهاية عام 2022، مازال يعاني من سياسة الحصار التي يفرضها إسرائيل على القطاع غزة للعام السادس عشر على التوالي، هذا بالإضافة إلى الحروب و اعتداءات الاحتلال المتكررة، التي عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة للدمار الهائل التي خلفته للبنية التحتية و كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

ونوه الى أن التأخر في عملية إعادة الاعمار خصوصا في القطاع الإقتصادي وعدم تعويض المنشآت الإقتصادية ، أدى إلى تداعيات خطيرة على الاوضاع الاقتصادية في قطاع غزة.

واوضح انه وبالرغم من إعلانات الاحتلال المتكرر عن تسهيلات لتخفيف حدة الحصار الذي يفرضه على القطاع منذ منتصف عام 2007، فإن الواقع على المعابر يعكس صورة مغايرد لذلك تماما، فهي لا تزال تمنع مئات الأصناف من السلع والبضائع والمواد الخام و المعدات والآليات و الماكينات وقطع الغيار من دخول القطاع ، وتمنع حركة التصدير والتسويق في أسواق الضفة الغربية للعديد من المنتجات الصناعية والزراعية بشكل شبه كلي.

وقال بان عام 2022 لم يشهد أي تغيير في واقع المعابر ، "فكافة معابر قطاع غزة التجارية مغلقة وبعضها تم إزالته بالكامل ، وما يعمل فقط معبر كرم أبو سالم وهو الوحيد الذي يعمل حتى اللحظة".

واوضح انه ومن خلال رصد حركة الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم ، فقد بلغ عدد الشاحنات الواردة من مختلف الأصناف المسموح دخولها إلى قطاع غزة حوالي 80 الف شاحنة خلال عام 2022 ، مقارنة مع حوالي 84 الف شاحنة خلال عام 2021 ، وحوالي 96 الف شاحنة خلال عام 2020 ، وحوالي 95 الف شاحنة خلال عام 2019 و حوالي 101 الف شاحنة خلال عام 2018 من مختلف الأصناف المسموح دخولها إلى قطاع غزة، وبلغت نسبة الإنخفاض حوالي 5% خلال عام 2022.

وقال مدير عام غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، الدكتور ماهر الطباع، بانه يتم إدخال بعض البضائع عن طريق بوابة صلاح الدين بجوار معبر رفح على حدود قطاع غزّة مع مصر، والتي فتحت في بداية عام 2018 ، حيث بلغ حجم الواردات عبر بوابة صلاح الدين حوالي 38 الف شاحنة خلال عام 2022 ، مقارنة مع حوالي 21 الف شاحنة خلال عام 2021 ، وحوالي 15 الف شاحنة خلال عام 2020 ، لافتا الى زيادة بنسبة بلغت حوالي 90% خلال عام 2022 .

وعلى صعيد خروج البضائع من قطاع غزة خلال عام 2022 ، فقد بلغ عدد الشاحنات الصادرة حوالي 5770 شاحنة إلى أسواق الضفة الغربية و الأسواق الإسرائيلية و الخارج ، مقارنة مع حوالي 4055 شاحنة خلال عم 2021 ، وحوالي 3175 شاحنة خلال عام 2020، و حوالي 3145 شاحنة خلال عام 2019 و حوالي 2600 شاحنة خلال عام 2018 ، وان الصادرات من قطاع غزة ارتفعت خلال عام 2022 بنسبة 30% مقارنة مع عام 2021.

واشار الطباع الى ان إجمالى عدد الشاحنات الصادرة لخارج فلسطين خلال عام 2022 بلغ حوالي 72 شاحنة ، والضفة الغربية 3315 شاحنة وإسرائيل 2383 شاحنة ، وهذا يدل على أن السوق الرئيسي لمنتجات قطاع غزة هي أسواق الضفة الغربية ، وان المصدرين و المسوقين من قطاع غزة ما زالوا يواجهوا العديد من المشاكل أثناء خروج بضائعهم من قطاع غزة، و منها عدم توفر الإمكانيات في معبر كرم أبو سالم لخروج المنتجات الزراعية و الصناعية إلى الخارج، وتنزيل و تحميل البضائع لعدة مرات ما يؤثر على الجودة خصوصا في السلع الزراعية، هذا بالإضافة إلى مواصفات خاصة بالتغليف و التعبئة، مما يساهم في مضاعفة تكاليف النقل على المصدر الفلسطيني.

وقال: الآن وبعد 16 عام من الحصار الخانق مطلوب من كافة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بالخروج عن صمتهم و القيام بواجباتهم القانونية و الإنسانية نحو السكان المدنيين في قطاع غزة وتوفير احتياجاتهم الأساسية وتحريرهم من أكبر سجن في التاريخ من حيث المساحة و عدد السجناء ، والضغط الحقيقي و الجاد على اسرائيل من اجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الافراد والبضائع و العمل على انهاء هذا الحصار الظالم بشكل فوري.